На некоторых турецких биржах Биктоин подорожал до 100 000 долларов
Долгое время криптовалюты связывали с наркоторговлей и отмыванием денег. В последнее время цифровая валюта стала интересовать всё больше обычных пользователей, а значит растёт не только её цена, но и доверие к Биткоину. Сегодня можно было наблюдать воочию, как обычные люди стараются сохранить свои вклады, поступая хаотично, не понимая, к чему приведёт подобное поведение.
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Сегодня произошло резкое обрушение курса турецкой национальной валюты. На самом деле 13.2% не так уж и много, но там народ привык к стабильности, поэтому подобная информация вызвала панику среди населения. Обычно в таких ситуациях люди бегут в магазины, скупая электронику, бытовую технику и всё – что планировали взять в ближайшие несколько лет. Словом – хотят максимально обезопасить собственные накопления. Но это этот раз всё пошло не по плану.
Как сообщается, некоторое время курс Биткоина в Турции достигал 100 000 долларов, поскольку на турецких биржах появилось множество желающих купить криптовалюту. Спустя какое-то время ажиотаж спал, а Биткоин пошёл вниз. В 14-00 по московскому времени криптовалюта продавалась по 94 тысячи. На момент публикации новости она вернулась в привычное русло.
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