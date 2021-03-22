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Названы 50 актуальных смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 в 2021 году

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Слухи о скором появлении прошивки MIUI 13 начали курсировать по сети ещё осенью 2020 года. На тот момент в активной фазе находилось создание текущей версии MIUI 12, поэтому не было никаких сомнений в том, что Xiaomi приступила к разработке обновления следующего поколения. Сегодня мы знаем, что по неизвестным причинам было решено отказаться от MIUI 13, в пользу менее инновационной MIUI 12.5. Причины китайский производитель не поясняет, но даже несмотря на некоторую неопределённость, слухи о том, что где-то в недрах внутренней лаборатории Xiaomi разработки продолжаются, продолжают появляться. 

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Очередным подтверждением стало заявление администрации одного из форумов Xiaomi, прояснившем некоторые планы разработчика. Сообщается, что прошивка находится на стадии тестирования, но точных данных о её появлении конечно же нет, поскольку даже MIUI 12.5 начнёт появляться не раньше второй половины апреля. Судя по всему, уже есть ориентировочный список телефонов, которые планируется обновить. Отметим, что часть списка основана на ранних утечках. Мало того, инсайдеры полагают, что он не включает некоторых смартфонов, поскольку всегда есть шанс расширения прошивки на менее популярные или бюджетные девайсы.

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С полным списком можно ознакомиться ниже. Как видите, он включает все актуальные серии смартфонов за последние несколько лет. Доступ к прошивке получат флагманы, начиная с Mi 9; среднебюджетные аппараты, начиная с Redmi Note 8 и бюджетники – Redmi 9 и все возможные вариации и клоны этой серии. Отдельно указывается серии K30 и K20, считающиеся промежуточным звеном между флагманами и среднебюджетными телефонами. На отечественном рынке они часто появляются в рамках бренда Poco, ну а в 2019 году вышел знаковый Mi 9T, ставший клоном K20.

Всего в перечне представлены 50 аппаратов, из которых только 20 относятся к флагманским сериям и остальные 30 – это другие актуальные смартфоны. Отметим, что ещё недавно считалось, что серия Redmi Note 8 не получит MIUI 13, но администрация форума развеяла сомнения инсайдеров. Ещё раз повторимся, что сроков выхода никто не знает, а значит первые образы можно ждать не ранее середины лета 2021 года.  

  1. Xiaomi Mi 9T Pro
  2. Xiaomi Mi Note 10 Pro
  3. Xiaomi Mi 9 Pro
  4. Xiaomi Mi CC9 Pro
  5. Xiaomi Mi 10T Lite
  6. Xiaomi Mi 10T Pro
  7. Xiaomi Mi 9 Explorer
  8. Xiaomi Mi 9T
  9. Xiaomi Mi 10 Youth 5G
  10. Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  11. Xiaomi Mi 11 Pro
  12. Xiaomi Mi 10T
  13. Xiaomi Mi Note 10 Lite
  14. Xiaomi Mi 11
  15. Xiaomi Mi 10 Lite 5G
  16. Xiaomi Mi 10 5G
  17. Xiaomi Mi 9
  18. Xiaomi Mi 10 Ultra
  19. Xiaomi Mi Note 10
  20. Xiaomi Mi 10 Pro 5G
  1. Redmi K20 Pro Premium
  2. Redmi K30i 5G
  3. Redmi Note 8 Pro
  4. Redmi 9C
  5. Redmi Note 10 Pro
  6. Redmi Note 8T
  7. Redmi 9i
  8. Redmi 9 Prime
  9. Redmi K30 Ultra
  10. Redmi Note 10
  11. Redmi K30 Pro Zoom
  12. Redmi Note 9 Pro 5G
  13. Redmi K30 5G Racing
  14. Redmi Note 9T
  15. Redmi K30
  16. Redmi K30 Pro
  17. Redmi Note 9
  18. Redmi Note 9 Pro Max
  19. Redmi K30 5G
  20. Redmi 10X 5G
  21. Redmi 9A
  22. Redmi 9
  23. Redmi Note 9S
  24. Redmi 9
  25. Redmi K20 Pro
  26. Redmi Note 9 Pro
  27. Redmi 10X Pro 5G
  28. Redmi K20
  29. Redmi 10X 4G
  30. Redmi Note 8
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