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Слухи о скором появлении прошивки MIUI 13 начали курсировать по сети ещё осенью 2020 года. На тот момент в активной фазе находилось создание текущей версии MIUI 12, поэтому не было никаких сомнений в том, что Xiaomi приступила к разработке обновления следующего поколения. Сегодня мы знаем, что по неизвестным причинам было решено отказаться от MIUI 13, в пользу менее инновационной MIUI 12.5. Причины китайский производитель не поясняет, но даже несмотря на некоторую неопределённость, слухи о том, что где-то в недрах внутренней лаборатории Xiaomi разработки продолжаются, продолжают появляться.

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Очередным подтверждением стало заявление администрации одного из форумов Xiaomi, прояснившем некоторые планы разработчика. Сообщается, что прошивка находится на стадии тестирования, но точных данных о её появлении конечно же нет, поскольку даже MIUI 12.5 начнёт появляться не раньше второй половины апреля. Судя по всему, уже есть ориентировочный список телефонов, которые планируется обновить. Отметим, что часть списка основана на ранних утечках. Мало того, инсайдеры полагают, что он не включает некоторых смартфонов, поскольку всегда есть шанс расширения прошивки на менее популярные или бюджетные девайсы.

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С полным списком можно ознакомиться ниже. Как видите, он включает все актуальные серии смартфонов за последние несколько лет. Доступ к прошивке получат флагманы, начиная с Mi 9; среднебюджетные аппараты, начиная с Redmi Note 8 и бюджетники – Redmi 9 и все возможные вариации и клоны этой серии. Отдельно указывается серии K30 и K20, считающиеся промежуточным звеном между флагманами и среднебюджетными телефонами. На отечественном рынке они часто появляются в рамках бренда Poco, ну а в 2019 году вышел знаковый Mi 9T, ставший клоном K20.

Всего в перечне представлены 50 аппаратов, из которых только 20 относятся к флагманским сериям и остальные 30 – это другие актуальные смартфоны. Отметим, что ещё недавно считалось, что серия Redmi Note 8 не получит MIUI 13, но администрация форума развеяла сомнения инсайдеров. Ещё раз повторимся, что сроков выхода никто не знает, а значит первые образы можно ждать не ранее середины лета 2021 года.

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