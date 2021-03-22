Названы 50 актуальных смартфонов Xiaomi, которые получат прошивку MIUI 13 в 2021 году
Слухи о скором появлении прошивки MIUI 13 начали курсировать по сети ещё осенью 2020 года. На тот момент в активной фазе находилось создание текущей версии MIUI 12, поэтому не было никаких сомнений в том, что Xiaomi приступила к разработке обновления следующего поколения. Сегодня мы знаем, что по неизвестным причинам было решено отказаться от MIUI 13, в пользу менее инновационной MIUI 12.5. Причины китайский производитель не поясняет, но даже несмотря на некоторую неопределённость, слухи о том, что где-то в недрах внутренней лаборатории Xiaomi разработки продолжаются, продолжают появляться.
реклама
Очередным подтверждением стало заявление администрации одного из форумов Xiaomi, прояснившем некоторые планы разработчика. Сообщается, что прошивка находится на стадии тестирования, но точных данных о её появлении конечно же нет, поскольку даже MIUI 12.5 начнёт появляться не раньше второй половины апреля. Судя по всему, уже есть ориентировочный список телефонов, которые планируется обновить. Отметим, что часть списка основана на ранних утечках. Мало того, инсайдеры полагают, что он не включает некоторых смартфонов, поскольку всегда есть шанс расширения прошивки на менее популярные или бюджетные девайсы.
С полным списком можно ознакомиться ниже. Как видите, он включает все актуальные серии смартфонов за последние несколько лет. Доступ к прошивке получат флагманы, начиная с Mi 9; среднебюджетные аппараты, начиная с Redmi Note 8 и бюджетники – Redmi 9 и все возможные вариации и клоны этой серии. Отдельно указывается серии K30 и K20, считающиеся промежуточным звеном между флагманами и среднебюджетными телефонами. На отечественном рынке они часто появляются в рамках бренда Poco, ну а в 2019 году вышел знаковый Mi 9T, ставший клоном K20.
Всего в перечне представлены 50 аппаратов, из которых только 20 относятся к флагманским сериям и остальные 30 – это другие актуальные смартфоны. Отметим, что ещё недавно считалось, что серия Redmi Note 8 не получит MIUI 13, но администрация форума развеяла сомнения инсайдеров. Ещё раз повторимся, что сроков выхода никто не знает, а значит первые образы можно ждать не ранее середины лета 2021 года.
- Xiaomi Mi 9T Pro
- Xiaomi Mi Note 10 Pro
- Xiaomi Mi 9 Pro
- Xiaomi Mi CC9 Pro
- Xiaomi Mi 10T Lite
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 9 Explorer
- Xiaomi Mi 9T
- Xiaomi Mi 10 Youth 5G
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Xiaomi Mi 11 Pro
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi Note 10 Lite
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 10 Lite 5G
- Xiaomi Mi 10 5G
- Xiaomi Mi 9
- Xiaomi Mi 10 Ultra
- Xiaomi Mi Note 10
- Xiaomi Mi 10 Pro 5G
- Redmi K20 Pro Premium
- Redmi K30i 5G
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 9C
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 8T
- Redmi 9i
- Redmi 9 Prime
- Redmi K30 Ultra
- Redmi Note 10
- Redmi K30 Pro Zoom
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi K30 5G Racing
- Redmi Note 9T
- Redmi K30
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 Pro Max
- Redmi K30 5G
- Redmi 10X 5G
- Redmi 9A
- Redmi 9
- Redmi Note 9S
- Redmi 9
- Redmi K20 Pro
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi K20
- Redmi 10X 4G
- Redmi Note 8
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила