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Более 60% геймеров Steam имеют бюджетные видеокарты, что может отдалить появление Next Gen игр

Геймерам нужны быстрые видеокарты, но взять их негде
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Современный рынок компьютерных развлечений формировался десятилетиями. Долгое время это была ниша для гиков и энтузиастов, на которых смотрели свысока все считающие себя нормальными окружающие люди. Сегодня сложно встретить человека, который бы никогда не запускал игру. Один из наиболее мощных толчков индустрия получила после появления смартфонов, что позволило не только увеличить доходы, но и популяризировать компьютерные игры даже среди закоренелых скептиков и консерваторов.

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Нет никаких сомнений, что отказа от компьютерных развлечений не будет, но текущие сложности с доступом к полупроводникам способны ощутимо замедлить развитие современных технологий. Особые опасения вызывает дефицит графических чипов. Для понимания ситуации достаточно взглянуть на наиболее популярные видеокарты среди геймеров в Steam. Давайте прибавим процентную долю первых восьми видеокарт:

  • GeForce GTX 1060 – 9.52%
  • GeForce GTX 1050 Ti – 6.87%
  • GeForce GTX 1650 – 5.19%
  • GeForce GTX 1050 – 4.27%
  • GeForce RTX 2060 – 3.93%
  • GeForce GTX 1070 – 3.42%
  • GeForce GTX 1660 Ti – 3.24%
  • GeForce GTX 1660 Super – 2.44%

Итого получаем 38.88%. Это значит, что почти 40% всех видеокарт не тянут игры с разрешением выше 1080р. На самом деле таких видеокарт значительно больше, но это уже не так важно, поскольку по большому счёту на руках у геймеров крайне мало производительных решений. Для кого в таком случае делать игры с впечатляющим 4К и трассировкой лучей, если подходящих видеокарт считанные проценты? 

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Многие геймеры ждали выхода видеокарт серии GeForce RTX 3000, надеясь получить современное производительное решение. Даже если криптовалюты подешевеют, положение быстро не изменится, а значит выпускать Next Gen игры просто не для кого. Всё это подтверждается статистикой разрешения мониторов, когда 70% всех геймеров остаются на 1080р, а перспективы внедрения 4К сомнительны, ведь прирост 0.04% за месяц – это фактически ноль. С такой скоростью ждать наступления народного 4К не стоит очень много лет. 

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P.S. Для справки: путём прибавления бюджетных видеокарт из первых 30 позиций списка получается более 60% бюджетных моделей. 

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