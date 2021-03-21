Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Современный рынок компьютерных развлечений формировался десятилетиями. Долгое время это была ниша для гиков и энтузиастов, на которых смотрели свысока все считающие себя нормальными окружающие люди. Сегодня сложно встретить человека, который бы никогда не запускал игру. Один из наиболее мощных толчков индустрия получила после появления смартфонов, что позволило не только увеличить доходы, но и популяризировать компьютерные игры даже среди закоренелых скептиков и консерваторов.

реклама

Нет никаких сомнений, что отказа от компьютерных развлечений не будет, но текущие сложности с доступом к полупроводникам способны ощутимо замедлить развитие современных технологий. Особые опасения вызывает дефицит графических чипов. Для понимания ситуации достаточно взглянуть на наиболее популярные видеокарты среди геймеров в Steam. Давайте прибавим процентную долю первых восьми видеокарт:

GeForce GTX 1060 – 9.52%

GeForce GTX 1050 Ti – 6.87%

GeForce GTX 1650 – 5.19%

GeForce GTX 1050 – 4.27%

GeForce RTX 2060 – 3.93%

GeForce GTX 1070 – 3.42%

GeForce GTX 1660 Ti – 3.24%

GeForce GTX 1660 Super – 2.44%

Итого получаем 38.88%. Это значит, что почти 40% всех видеокарт не тянут игры с разрешением выше 1080р. На самом деле таких видеокарт значительно больше, но это уже не так важно, поскольку по большому счёту на руках у геймеров крайне мало производительных решений. Для кого в таком случае делать игры с впечатляющим 4К и трассировкой лучей, если подходящих видеокарт считанные проценты?

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Многие геймеры ждали выхода видеокарт серии GeForce RTX 3000, надеясь получить современное производительное решение. Даже если криптовалюты подешевеют, положение быстро не изменится, а значит выпускать Next Gen игры просто не для кого. Всё это подтверждается статистикой разрешения мониторов, когда 70% всех геймеров остаются на 1080р, а перспективы внедрения 4К сомнительны, ведь прирост 0.04% за месяц – это фактически ноль. С такой скоростью ждать наступления народного 4К не стоит очень много лет.

реклама

P.S. Для справки: путём прибавления бюджетных видеокарт из первых 30 позиций списка получается более 60% бюджетных моделей.