Российская компания предложила экологичный способ добычи Биткоинов, зарабатывая до 450 000 $ в месяц
За что только не ругают майнеров. Геймеры ненавидят бедолаг за то, что видеокарты подорожали. Производители автомобилей бьют тревогу, поскольку дефицит полупроводников вызвал повышенный спрос на графические чипы, а значит всем остальным процессоры и видеокарты достаются по остаточному принципу. Далеко не на последнем месте в цепочке ненавистников майнеров расположились экологи. По данным аналитиков Digiconomist, за прошлый год потребление электричества фермерами достигло рекордных значений, в плотную приблизившись к 80 ТВт/ч. Не вдаваясь в детали – это примерно столько же, сколько требуется такой стране, как Бельгия.
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Эксперты уверяют, что 2021 год станет настоящей экологической катастрофой, поскольку высокая цена криптовалют привлекла в бизнес десятки и даже сотни тысяч новых майнеров. И вот когда многие уверяли, что решения нет, в России нашли способ не только улучшить экологические показатели, но и заработать на шахтёрах. Для начала немного теории. В одном кубическом метре жижи, добываемой на месторождении в Ханты-Мансийском АО, находится:
Как вы сами понимаете этот газ нужно куда-то девать. Так, его можно перерабатывать в безопасную субстанцию, которая пойдёт для нужд промышленности и населения. Вот только это крайне дорого, а значит чаще всего газ либо обратно закачивают в месторождение, либо сжигают. Второй способ под строжайшим запретом и в последнее время применяется всё реже. Отличной альтернативой могла бы стать выработка электроэнергии на месте, вот только её некуда после девать, не медвежьи же берлоги нефтяникам отапливать. И вот здесь и кроется инновация, ведь не так давно было подписано соглашение с компанией Vekus, которая начала тестовый майнинг с применением 150 Antminer S9, представляющими собой классические ASIC. Всего за месяц удалось заработать 1.8 ВТС (Биткоин), что по текущему курсу доходит до 100 000 долларов.
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Повторимся, что работа центра проходила в тестовом режиме, а дешевизна электричества позволяет выйти на новый уровень, ведь Vekus покупала 1 кВт всего за 3 рубля. Уже сейчас принимаются заказы на сборку готовых ферм под ключ, либо доставку оборудования покупателя на место нефтепромысла. Vekus уверяет, что выработки электричества хватит на добычу 8 ВТС в месяц, что соответствует 450 тысячам долларов. А ведь ранее этот газ выбрасывался, что приводило к загрязнению окружающей среды.
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