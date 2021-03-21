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NVIDIA может выпустить видеокарту для майнеров за 11 000 долларов на основе GPU Ampere A100

Неожиданное решение, которое явно не порадует многих энтузиастов
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На сегодня самой быстрой видеокартой на планете считается A100. Она основана на архитектуре Ampere и считается настоящим монстром, созданным лучшими инженерами NVIDIA. Данная модель оснащена 40 Гб скоростной памяти HBM2 с пиковой производительностью 312 терафлопс и пропускной способностью 1.6 ТБ/с. Видеокарта используется для сложных вычислений, создания нейросетей и алгоритмов машинного обучения. Для обладания столь продвинутым продуктом придётся потратить 11 тысяч долларов и больше. Пока у энтузиастов и научных работников нет проблем с её приобретением (если есть нужная сумма денег), но скоро всё может круто измениться.

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Источники уверяют, что NVIDIA планирует выпустить самую быструю видеокарту для майнеров на основе графического чипа A100. Сейчас никто не берётся оценить эффективность новой модели. Известно, что GeForce RTX 3090 выдаёт до 120 MH/s в алгоритме Ethereum (наш любимый Эфир). Вот только здесь установлена память GDDR6X с пропускной способностью 936.2 ГБ/с. Также ранее ходили слухи о появлении сверхмощной майнерской видеокарты 90HX, достигающей хешрейта 86 MH/s. Она должна быть основана на 320-битной шине (как RTX 3080) и получит явно меньшую пропускную способность.

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Есть все основания сомневаться, что NVIDIA действительно готовит майнерскую версию A100. Так, цена видеокарты как минимум в 7 раз выше GeForce RTX 3090, но уже сейчас ясно, что доходность не сможет компенсировать такую разницу. Тем не менее информация поступила из надёжного источника, который ранее предсказал появление антимайнерской защиты на RTX 3060, а также постоянно радует нас новыми новостями из мира полупроводников. 

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Эксперты полагают, что выход подобного решения может привести к дефициту высокопроизводительных графических чипов. Возможно, это и выгодно NVIDIA в краткосрочной перспективе, но может нанести вред в качестве долгосрочных вложений, поскольку после прекращения бума майнинга шахтёры выставят A100 в несколько раз дешевле на вторичку, что способно остановить поставки дорогих видеокарт. 

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Zmey1945
11:46
с длсс потянет))
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Pslx Xzt
11:43
Включенные лучи на 4K? RTX 3090 еле-еле тянет подобное.
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Zmey1945
11:42
Ты только и делаешь, что сравниваешь виртуальное, на реальное у тебя не хватает. В отличии от тебя амудодятла, мой керогаз служит с 2018 года, и прослужит до нового интела на ддр5. А твоё амудодятло...
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Kellogic
11:42
Да примерно все, 3080 3440х1440 кое как тянет, а вы тут про какую то вегу которая +- равна 1080ти в 4к
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MriS
11:37
Зачем выкидывать и засорять планету мусором. Утилизируйте в магазине при покупке новой техники.
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NOFX
11:37
Привет!Смотрю ты забежал минусов насобирать :)
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Zmey1945
11:37
Когда "привезёт", тогда и будешь писать.
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Олег Анетько
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Zmey1945
11:36
Просто предмет для твоей виртуальной гордости)))
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x.7
11:32
Продал 1080ти, доплатил 20к и тоже взял 3070. Оптимальная карта и не надо греть голову о перегреве ддр6х и колхозить охлад
Почему доход майнинга Ethereum упал и от чего это зависит
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