NVIDIA может выпустить видеокарту для майнеров за 11 000 долларов на основе GPU Ampere A100
На сегодня самой быстрой видеокартой на планете считается A100. Она основана на архитектуре Ampere и считается настоящим монстром, созданным лучшими инженерами NVIDIA. Данная модель оснащена 40 Гб скоростной памяти HBM2 с пиковой производительностью 312 терафлопс и пропускной способностью 1.6 ТБ/с. Видеокарта используется для сложных вычислений, создания нейросетей и алгоритмов машинного обучения. Для обладания столь продвинутым продуктом придётся потратить 11 тысяч долларов и больше. Пока у энтузиастов и научных работников нет проблем с её приобретением (если есть нужная сумма денег), но скоро всё может круто измениться.
реклама
Источники уверяют, что NVIDIA планирует выпустить самую быструю видеокарту для майнеров на основе графического чипа A100. Сейчас никто не берётся оценить эффективность новой модели. Известно, что GeForce RTX 3090 выдаёт до 120 MH/s в алгоритме Ethereum (наш любимый Эфир). Вот только здесь установлена память GDDR6X с пропускной способностью 936.2 ГБ/с. Также ранее ходили слухи о появлении сверхмощной майнерской видеокарты 90HX, достигающей хешрейта 86 MH/s. Она должна быть основана на 320-битной шине (как RTX 3080) и получит явно меньшую пропускную способность.
Есть все основания сомневаться, что NVIDIA действительно готовит майнерскую версию A100. Так, цена видеокарты как минимум в 7 раз выше GeForce RTX 3090, но уже сейчас ясно, что доходность не сможет компенсировать такую разницу. Тем не менее информация поступила из надёжного источника, который ранее предсказал появление антимайнерской защиты на RTX 3060, а также постоянно радует нас новыми новостями из мира полупроводников.
реклама
Эксперты полагают, что выход подобного решения может привести к дефициту высокопроизводительных графических чипов. Возможно, это и выгодно NVIDIA в краткосрочной перспективе, но может нанести вред в качестве долгосрочных вложений, поскольку после прекращения бума майнинга шахтёры выставят A100 в несколько раз дешевле на вторичку, что способно остановить поставки дорогих видеокарт.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила