Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На сегодня самой быстрой видеокартой на планете считается A100. Она основана на архитектуре Ampere и считается настоящим монстром, созданным лучшими инженерами NVIDIA. Данная модель оснащена 40 Гб скоростной памяти HBM2 с пиковой производительностью 312 терафлопс и пропускной способностью 1.6 ТБ/с. Видеокарта используется для сложных вычислений, создания нейросетей и алгоритмов машинного обучения. Для обладания столь продвинутым продуктом придётся потратить 11 тысяч долларов и больше. Пока у энтузиастов и научных работников нет проблем с её приобретением (если есть нужная сумма денег), но скоро всё может круто измениться.

реклама

Источники уверяют, что NVIDIA планирует выпустить самую быструю видеокарту для майнеров на основе графического чипа A100. Сейчас никто не берётся оценить эффективность новой модели. Известно, что GeForce RTX 3090 выдаёт до 120 MH/s в алгоритме Ethereum (наш любимый Эфир). Вот только здесь установлена память GDDR6X с пропускной способностью 936.2 ГБ/с. Также ранее ходили слухи о появлении сверхмощной майнерской видеокарты 90HX, достигающей хешрейта 86 MH/s. Она должна быть основана на 320-битной шине (как RTX 3080) и получит явно меньшую пропускную способность.

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Есть все основания сомневаться, что NVIDIA действительно готовит майнерскую версию A100. Так, цена видеокарты как минимум в 7 раз выше GeForce RTX 3090, но уже сейчас ясно, что доходность не сможет компенсировать такую разницу. Тем не менее информация поступила из надёжного источника, который ранее предсказал появление антимайнерской защиты на RTX 3060, а также постоянно радует нас новыми новостями из мира полупроводников.

реклама

Эксперты полагают, что выход подобного решения может привести к дефициту высокопроизводительных графических чипов. Возможно, это и выгодно NVIDIA в краткосрочной перспективе, но может нанести вред в качестве долгосрочных вложений, поскольку после прекращения бума майнинга шахтёры выставят A100 в несколько раз дешевле на вторичку, что способно остановить поставки дорогих видеокарт.