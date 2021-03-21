Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Десяти и даже сотни игр борются за звание самой сложной, но хардкорные геймеры знают, что победитель среди них только один – QWOP. Если вы заранее не согласны с мнением экспертов и тех, кто часами сидел у экрана монитора, то советуем вам перейти на официальный сайт, после нескольких минут ваше мнение кардинальным образом поменяется. Ну а для всех остальных мы продолжим.

реклама

В QWOP вы управляете бегуном, хотя данные вам возможности сложно назвать управлением, поскольку при помощи кнопки Q вы можете отдать команду правому бедру перемещаться вперёд, а левому при этом – назад. Кнопка W перемещает вперёд левое бедро, убирая назад правое. Кнопки O и P выполняют идентичные команды, но только с икрами бегуна. Задача состоит в том, чтобы пробежать 100 метров.

анонсы и реклама RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

QWOP была создана в 2008 году, и с тех пор стала прибежищем любителям бросать вызов себе и таким же сумасшедшим гикам. Рекордное время прохождения составляет чуть более 48 секунд, что считается вершиной мастерства. Не так давно рекорд был побит, но не человеком, а продвинутым ИИ, созданным Уэсли Ляо, работающим в Boston Consulting Group. После долгих часов самообучения, когда машина была предоставлена самой себе, она выдала крайне странный, но эффективный подход решения задачи, который можно увидеть ниже.

реклама

Тогда Уэсли скормил ИИ несколько видеороликов из YouTube, что позволило программе улучшить результат, попав в Топ 15 – 1 минута и 25 секунд, правда для этого понадобилось 90 часов беспрерывных тренировок. Понимая, что алгоритм топчется на месте, Уэсли Ляо обратился к лучшим игрокам в таблице – Gunmaneko и Kurodo. Он расспросил их о секретах бега, а после использовал всё это для построения новой самообучающейся системы. Ниже забег на 15 место, а после рекордный.

реклама

Здесь самое время сделать монтаж, ведь разработчик долго бился над результатом. Он задействовал несколько нейросетей, добившись вначале 10 места, а после сделал ещё один ИИ. Уэсли перепробовал различные комбинации, от использования человеческого опыта, до полностью машинного выбора действий. Решением стал самообучающийся ИИ, который впитал весь опыт, наработанный предыдущими алгоритмами. Это позволило компьютеру сделать соответствующие выводы и поставить рекорд 47.34 секунды. Пока отрыв от человека небольшой, но Уэсли планирует продолжить эксперименты. Ниже можно посмотреть наш рекорд, после нескольких попыток. Лучше всего установить версию для смартфона, где есть таблицы с рейтингом и обучение.

P.S. Есть ещё одна игра, претендующая на звание самой сложной. Посмотреть на неё можно ниже.

реклама



