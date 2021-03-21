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ИИ побил рекорд скорости в самой сложной игре QWOP, обойдя лучших геймеров всего на 1 секунду

Машины добрались до самой сложной игры и уже побили рекорд человека
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Десяти и даже сотни игр борются за звание самой сложной, но хардкорные геймеры знают, что победитель среди них только один – QWOP. Если вы заранее не согласны с мнением экспертов и тех, кто часами сидел у экрана монитора, то советуем вам перейти на официальный сайт, после нескольких минут ваше мнение кардинальным образом поменяется. Ну а для всех остальных мы продолжим.

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В QWOP вы управляете бегуном, хотя данные вам возможности сложно назвать управлением, поскольку при помощи кнопки Q вы можете отдать команду правому бедру перемещаться вперёд, а левому при этом – назад. Кнопка W перемещает вперёд левое бедро, убирая назад правое. Кнопки O и P выполняют идентичные команды, но только с икрами бегуна. Задача состоит в том, чтобы пробежать 100 метров. 

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QWOP была создана в 2008 году, и с тех пор стала прибежищем любителям бросать вызов себе и таким же сумасшедшим гикам. Рекордное время прохождения составляет чуть более 48 секунд, что считается вершиной мастерства. Не так давно рекорд был побит, но не человеком, а продвинутым ИИ, созданным Уэсли Ляо, работающим в Boston Consulting Group. После долгих часов самообучения, когда машина была предоставлена самой себе, она выдала крайне странный, но эффективный подход решения задачи, который можно увидеть ниже. 

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Тогда Уэсли скормил ИИ несколько видеороликов из YouTube, что позволило программе улучшить результат, попав в Топ 15 – 1 минута и 25 секунд, правда для этого понадобилось 90 часов беспрерывных тренировок. Понимая, что алгоритм топчется на месте, Уэсли Ляо обратился к лучшим игрокам в таблице – Gunmaneko и Kurodo. Он расспросил их о секретах бега, а после использовал всё это для построения новой самообучающейся системы. Ниже забег на 15 место, а после рекордный. 

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Здесь самое время сделать монтаж, ведь разработчик долго бился над результатом. Он задействовал несколько нейросетей, добившись вначале 10 места, а после сделал ещё один ИИ. Уэсли перепробовал различные комбинации, от использования человеческого опыта, до полностью машинного выбора действий. Решением стал самообучающийся ИИ, который впитал весь опыт, наработанный предыдущими алгоритмами. Это позволило компьютеру сделать соответствующие выводы и поставить рекорд 47.34 секунды. Пока отрыв от человека небольшой, но Уэсли планирует продолжить эксперименты. Ниже можно посмотреть наш рекорд, после нескольких попыток. Лучше всего установить версию для смартфона, где есть таблицы с рейтингом и обучение. 

P.S. Есть ещё одна игра, претендующая на звание самой сложной. Посмотреть на неё можно ниже.

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