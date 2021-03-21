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Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел в РФ – NFC, игровой процессор и 64 Мп камера со скидкой 18%

Большая скидка на один из самых популярных процессоров Xiaomi
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Не так давно Xiaomi начала продажи новой серии смартфонов Redmi Note 10. Первые партии оказались столь успешны на родине, что пока о появлении подобных аппаратов в Европе речь не идёт. Традиционно китайский производитель отчитался о новом рекорде, реализовав несколько миллионов девайсов за несколько секунд. Известно, что флагман с приставкой «Pro» получил 108 Мп камеру, которая впервые появилась в среднебюджетном секторе. Всё это приедет к нам не раньше лета, но и цены на подобные гаджеты будут куда выше, ведь более мощный процессор и продвинутая камера затянут как минимум 70 долларов и выше. 

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Если вам нужен отличный смартфон прямо сейчас, то, пожалуй, лучше Redmi Note 8 Pro не найти. Если абстрагироваться от неплохой камеры на 64 Мп, большого количества памяти и качественного дисплея, то на первый взгляд выходит цена. Да, аппарат новый, но на фоне девайсов 2021 года он смотрится ничем не хуже, вот только тратить на него 30 тысяч не нужно, ведь недавно стартовала акция, позволяющая получить столь жаленный телефон со скидкой в 4000 рублей. Скидка доступна на официальном сайте партнёра Xiaomi в России. На выбор есть несколько популярных цветов, включая белый, оранжевый и серый. Текущая стоимость смартфона составляет 16 990 рублей, а экономия равна 4000 или 18%, что чуть ли не рекордное предложение для отечественного рынка. 

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Многие наши читатели заглядывают в подобные материалы в тот момент, когда официальные скидки завершаются. В данном случае мы можем предложить обратиться в Ситилинк. Здесь есть не только больше цветов, но и неплохая скидка в районе 10%. Что важно, это постоянное предложение, а значит даже после завершения акции в официальном магазине, вы сможете взять данный аппарат в Ситилинк со скидкой.

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Среди сильных сторон Redmi Note 8 Pro принято выделять: ёмкий аккумулятор на 4500 мАч с быстрой зарядкой; качественный дисплей стандарта IPS; скоростной процессор Helio G90T, без особых усилий справляющийся с любыми современными задачами; продвинутую 64 Мп камеру; поддержку популярных интерфейсов, например, NFC и многое другое. 

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Процессоры Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh ощутимо уступают AMD Ryzen 5000 по IPC
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