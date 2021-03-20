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Intel не ожидает массового перехода на DDR5 на 10-нм CPU Alder Lake, ограничившись чипсетом Z690

Только некоторые процессоры и чипсеты Intel серии Alder Lake будут поддерживать скоростную DDR5
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Процессоры на базе 10-нм техпроцесса производства Intel должны были бы выйти как минимум три года назад. В какой-то момент что-то пошло не так, ведь на дворе 2021 год, а в ближайшее время нас ждёт серия Rocket Lake-S на уже проверенных временем четырнадцати нанометрах. В настоящее время тысячи экспертов гадают, сможет ли новое 11-е поколение тягаться с архитектурой Zen 3, или фанатам придётся подождать ещё какое-то время. Как бы там ни было, но уже к концу года ожидается триумфальное возвращение Intel, которая готова представить первый массовый настольный продукт на 10-нм техпроцессе – Alder Lake-S.

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Поскольку до этого события ещё очень далеко, у нас есть только краткая характеристика новых чипов. Если отталкиваться от официальных заявлений, то новая архитектура Golden Cove обеспечит 20% прирост производительности в задачах, использующих одно ядро. Одновременно с этим ожидается резкий скачок скорости в многопоточных задачах, что позволит обойти конкурентов из красного лагеря. Также компания сообщала, что мы получим до 8 массивных и скоростных ядер (Golden Cove) и не более 8 небольших энергоэффективных ядер (Gracemont).

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На слайде можно заметить поддержку интерфейса PCIE Gen5 (пятого поколения), а значит Intel не планирует долго задерживаться на PCIE 4.0. А вот дальше информация не радует. Дело в том, что многие наши читатели ждут выхода 12-й серии с целью перейти на новую оперативную память DDR5. Что же, синие приготовили нам неприятный сюрприз. Дело в том, что 600-я серия чипсетов Intel действительно сможет поддерживать оперативную память DDR5-4800, вот скоростная ОЗУ станет прерогативой самого дорогого чипсета Z690, остальные продолжат довольствоваться старой доброй DDR4-3200. Кстати, дабы не путать покупателей, Intel вообще может заблокировать поддержку скоростной памяти на большинстве процессоров, оставив её в рамках камушков серии Core i7 и Core i9. 

Весьма неожиданно, не находите? Будет логично заметить, что вам в любом случае потребуется новая материнская плата, ведь Intel внедряет разъём нового типа LGA1700. Думали на этом плохие новости завершены? 12-е поколение представит абсолютно новый взгляд на форму процессора, который теперь станет прямоугольным. Это значит, что вы можете выкинуть свои дорогие системы охлаждения, поскольку они окажутся несовместимы с тем, что предложит Intel уже в конце 2021 года. 

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