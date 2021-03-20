Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Некоторые майнеры и держатели Эфириума выступили против увеличения награды за добычу в 3 раза

Чем ближе конец майнинга Эфира, тем страсти накаляются всё сильнее
[ ] для раздела Блоги
6
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
-13 000р на RTX 3060 - цены пошли вниз
RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Есть все основания полагать, что уже в этом году случится неизбежное событие, касающееся второй по стоимости криптовалюты. Если вы не в курсе последних новостей, то давайте сделаем краткий ликбез для Чайников. Сегодня майнеры используют мощности своих видеокарт для решения задач различной сложности. За это они получают вознаграждение. Чем мощнее железо, тем больший вклад вносит отдельно взятая система, а значит и больше вознаграждение. На самом деле всё не совсем так, как мы описали, поскольку, как это обычно бывает, есть несколько оговорок, но нас они в данном случае не волнуют. 

реклама

Разработчики Эфириума не довольны текущим положением. Они хотят ускорить транзакции, сделать справедливой комиссию и увеличить безопасность. Как ни странно, случиться это за счёт отказа от традиционной системы вознаграждения, когда это самое вознаграждение будет близиться к нулю. Всё это значит только одно: майнинг Эфириума прекратиться. И снова всё не так просто, как кажется, ведь есть некоторые нюансы, а значит несколько процентов крупных ферм выживут. 

анонсы и реклама
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Разработчики Эфириума, в том числе и Виталик Бутерин, понимают, что нельзя забрать у шахтёров всё, не дав ничего, поскольку это может привести к обрушению цены на криптовалюту в краткосрочной перспективе. В качестве решения предлагается запустить протокол EIP-3368. Он должен порадовать майнеров, ведь сумма вознаграждения вырастет с одной монетки до трёх. Через какое-то время всё вернётся на круги своя, а после заработки начнут постепенно снижаться, но это вы уже знаете из описанного выше текста. 

Как оказалось, многие инвесторы и даже майнеры категорически против EIP-3368. Суть претензий проста: на каком основании должно случиться увеличение доходов на пустом месте? Майнинг – это такой же бизнес, как и открытие кафе или любого другого крупного или мелкого предприятия. Держатели Эфириума полагают, что подобная щедрость приведёт к резкому обрушению цены криптовалюты, а значит субсидировать шахтёров придётся обычным вкладчикам. Подобное положение дел неприемлемо и воспринимается некоторыми инвесторами в штыки. 

реклама

Если абстрагироваться от всего вышесказанного, то можно с уверенностью заявить, что идеального решения не существует. Его нет и не может быть, ведь всегда будут те, кто выигрывают и те, кто проигрывают от выбранного курса. Главное сейчас выбрать такой курс, который принесёт как можно меньше вреда, ведь ни сами майнеры, ни держатели Эфириума не хотят вернуться к стоимости 200 долларов за одну монетку. Хотя обычных геймеров это бы порадовало. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
2
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
12
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
22
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
14
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
102
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 14 тысяч рублей: март 2021
7
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Strix 750W (ROG-STRIX-750G)
15
Borderlands 3 и Rage 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Mecha
17
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
60

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 28
Изучаем, сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – март 2021
15 марта 2021 60
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 102
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
13 марта 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

30 смартфонов Xiaomi и Redmi получили актуальную прошивку MIUI 12.5
1
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в РФ – GeForce RTX 3060/3070 со скидками до 15 000 рублей
44
Первые рублёвые цены Radeon RX 6700 XT оказались ощутимо ниже GeForce RTX 3070
53
HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 на 39 актуальных смартфонов 2019-2020-го года
10
Доходность майнинга на видеокартах достигла рекордных значений, но окупить RTX 3070/80 стало сложнее
28
Samsung Galaxy Note20 Ultra упал в цене – один из интереснейших флагманов 2020 года со скидкой 25%
+
Производительность Nintendo Switch Pro сравнится с PlayStation 4 Pro
7
Разработчики Эфириума могут существенно увеличить доходность добычи, смягчив внедрение EIP-1559
149
Выясняем, достаточно ли RTX 3070 8Gb памяти - тест уникальной RTX 3070 с 16Gb VRAM от PRO Hi-Tech
70
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT появились в российских магазинах — смотрим цены
20
Владимир Путин предложил американскому президенту Джо Байдену поговорить в режиме онлайн
749
Microsoft рассказала о способе бесплатного перехода с Windows 7/8.1 на Windows 10
29
AMD Ryzen 7 3700X упал в цене в России – 8 ядер, 16 потоков и частота до 4,4 ГГц со скидкой 10%
46
AMD готовит бюджетную видеокарту Radeon RX 6500 с 8 Гб памяти и ценой 350 долларов
59
Microsoft может выпустить портативную консоль Xbox – RDNA2, DDR5 и 9 Вт для конкуренции с Nintendo
2
Xiaomi Mi 10T упал в цене – самый дешёвый смартфон на Snapdragon 865 со скидкой 10%
+
AMD Ryzen 7 5700G приблизился к Ryzen 9 5900X в Cinebench R20
10
Российские цены на видеокарты Radeon RX 6700 XT сильно завышены несмотря на слабость в майнинге
36
Криптовалюту за езду на электромобиле будут получать владельцы Fiat 500
6
Xiaomi Redmi Note 10 разломили на части голыми руками
5

Популярные статьи

5 причин срочно купить хороший комплект DDR4 памяти в марте 2021 года, не дожидаясь DDR5
95
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
14
Ключ на Windows 10 Pro упал в цене до $7,59 на распродаже
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
22
Битва игровых компьютеров: Core i5-10400F & Radeon RX 5700 XT VS Ryzen 5 3600 & GeForce RTX 2070 Super
12
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE
2
Подборка игр 2018-20 годов со встроенными бенчмарками
+

Сейчас обсуждают

Сева Шевченко
02:19
Фанатичная вера приводит лишь к разочарованиям.
Adaptive Boost позволит процессорам Core i9-11900K и 11900KF достичь 5,1 ГГц на всех ядрах
Batareykin
02:19
Не легедарней Е8400:)
5 причин срочно купить хороший комплект DDR4 памяти в марте 2021 года, не дожидаясь DDR5
Сева Шевченко
02:18
Да, позволит, сука позволит, непременно и всегда позволит, верую, верую, Царь небесный, верую!!!!
Adaptive Boost позволит процессорам Core i9-11900K и 11900KF достичь 5,1 ГГц на всех ядрах
Ангелина Ахметова
02:16
Боты котрые заспамили соцсети имеют мало общего с хакерством как таковым
Некоторые майнеры и держатели Эфириума выступили против увеличения награды за добычу в 3 раза
Adalbrecht
02:14
"Не кто" это кто такой? Твой одноклассник из 3Б?
Энтузиаст смог обойти ограничение в майнинге эфира для GeForce RTX 3060 при помощи устройства за $1
Чай с лимончиком
02:09
По поводу пригоженцев: в подобных темах это нормально и так везде, каким бы каламбуром это не выглядело. ¯\_(ツ)_/¯
РИА: сотовых операторов обяжут передавать данные абонентов Роскомнадзору
Дмитрий Малинин
02:05
Вообще не понимаю что делает майнинг-друг у друга монетки что ли перебирают-а так получается полезность майнинга нулевая в плане вычислений для научных или иных задач. Значит пирамида-а значит 100% бу...
Некоторые майнеры и держатели Эфириума выступили против увеличения награды за добычу в 3 раза
Sergio Pro
02:05
Придумали кнопку ресет..,расходимся..
Некоторые майнеры и держатели Эфириума выступили против увеличения награды за добычу в 3 раза
Рома Максюта
01:59
то хвост ними крутит
Некоторые майнеры и держатели Эфириума выступили против увеличения награды за добычу в 3 раза
Борис Иванов
01:59
3060-25 к цена, при том и бакс припал...завышение цен, отбивают свои потери на карантине...
Видеокарты NVIDIA продолжают дешеветь в РФ – GeForce RTX 3060/3070 со скидками до 15 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем