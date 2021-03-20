Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Есть все основания полагать, что уже в этом году случится неизбежное событие, касающееся второй по стоимости криптовалюты. Если вы не в курсе последних новостей, то давайте сделаем краткий ликбез для Чайников. Сегодня майнеры используют мощности своих видеокарт для решения задач различной сложности. За это они получают вознаграждение. Чем мощнее железо, тем больший вклад вносит отдельно взятая система, а значит и больше вознаграждение. На самом деле всё не совсем так, как мы описали, поскольку, как это обычно бывает, есть несколько оговорок, но нас они в данном случае не волнуют.

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Разработчики Эфириума не довольны текущим положением. Они хотят ускорить транзакции, сделать справедливой комиссию и увеличить безопасность. Как ни странно, случиться это за счёт отказа от традиционной системы вознаграждения, когда это самое вознаграждение будет близиться к нулю. Всё это значит только одно: майнинг Эфириума прекратиться. И снова всё не так просто, как кажется, ведь есть некоторые нюансы, а значит несколько процентов крупных ферм выживут.

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Разработчики Эфириума, в том числе и Виталик Бутерин, понимают, что нельзя забрать у шахтёров всё, не дав ничего, поскольку это может привести к обрушению цены на криптовалюту в краткосрочной перспективе. В качестве решения предлагается запустить протокол EIP-3368. Он должен порадовать майнеров, ведь сумма вознаграждения вырастет с одной монетки до трёх. Через какое-то время всё вернётся на круги своя, а после заработки начнут постепенно снижаться, но это вы уже знаете из описанного выше текста.

Как оказалось, многие инвесторы и даже майнеры категорически против EIP-3368. Суть претензий проста: на каком основании должно случиться увеличение доходов на пустом месте? Майнинг – это такой же бизнес, как и открытие кафе или любого другого крупного или мелкого предприятия. Держатели Эфириума полагают, что подобная щедрость приведёт к резкому обрушению цены криптовалюты, а значит субсидировать шахтёров придётся обычным вкладчикам. Подобное положение дел неприемлемо и воспринимается некоторыми инвесторами в штыки.

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Если абстрагироваться от всего вышесказанного, то можно с уверенностью заявить, что идеального решения не существует. Его нет и не может быть, ведь всегда будут те, кто выигрывают и те, кто проигрывают от выбранного курса. Главное сейчас выбрать такой курс, который принесёт как можно меньше вреда, ведь ни сами майнеры, ни держатели Эфириума не хотят вернуться к стоимости 200 долларов за одну монетку. Хотя обычных геймеров это бы порадовало.