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Из поколения в поколение NVIDIA выпускает видеокарты исходя из традиционной парадигмы, которая скорее претерпевает небольших изменений, чем ориентируется на резкие скачки. Это значит, что выход прокачанной версии GeForce RTX 3080 Ti предопределён, поскольку текущее поколение явно нуждается в заполнении нескольких пробелов. Точно то же можно сказать и о менее производительных RTX 3060 Ti и RTX 3050 Ti. Единственная интрига всегда состоит в том, когда подобные решения ожидать в продаже.

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Сегодня в очередной раз пресса заговорила о скором выходе GeForce RTX 3080 Ti, а значит самое время изучить некоторые подробности. На самом деле хороших новостей нет. Давайте думать: обычная версия GeForce RTX 3080 оснащена 320-битной шиной, что позволяет ей приносить невероятно много денег в майнинге. Очередной флагман NVIDIA получит 384-битную шину, что сделает её ещё более привлекательной для сообщества шахтёров. Скорее всего она будет выдавать примерно столько же, как и RTX 3090, поскольку в майнинге количество памяти не так сильно влияет на хешрейт, как скорость этой памяти и ширина шины.

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Кстати о памяти, ранее нам обещали 20 Гб GDDR6X. Сегодня речь идёт о 12 Гб с невероятной пропускной способностью 936 Гбит/с. Количество ядер увеличено до 10 496, а сам графический чип чуть ли не полностью копирует GeForce RTX 3090. Рекомендованная цена такой карты стартует с 999 долларов. Если учитывать, что обычная GeForce RTX 3080 оценена сегодня в рознице больше чем в 3000 долларов, то даже сложно предположить, во сколько розничные сети оценят новинку.

Есть также информация о желании NVIDIA урезать хешрейт в 2 раза. Ещё недавно мы бы это восприняли позитивно, вот только GeForce RTX 3060 продержалась не больше недели. Традиционно заблокирован будет только Эфириум, что снова не даёт геймерам никакого шанса. Источники уверяют, что выход GeForce RTX 3080 Ti ожидается в апреле, но пока это всего лишь слухи.