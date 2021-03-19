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Новый патч для Cyberpunk 2077 может оказаться неспособен решить проблемы с квестами и оптимизацией

Ужасная оптимизация и проблемы превратили самую ожидаемую игру в разочарование года
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Сегодня можно сказать с полной уверенностью, что Cyberpunk 2077 стала настоящим провалом. Игру ждали миллионы геймеров по всему миру. Первые продажи оказались просто ошеломляющими, ведь только на предзаказах разработчики умудрились отбить десятки миллионов вложений. Казалось, игру ждёт судьба Ведьмака и статус культовой, но всё пошло не так, как задумывалось. 

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Уже через несколько дней выяснилось, что Cyberpunk 2077 имеет массу проблем с оптимизацией, квесты не работают, а графика не похожа на Next Gen, о котором нам вещали ребята из CD Projekt Red. В сюжете нашлись десятки дыр, а хвалёная концовка нелепа и проста, мало того ваши действия фактически ни на что не влияют. Миллионы геймеров почувствовали себя обманутыми, а большие акулы бизнеса уже кишат вокруг студии, требуя миллионных выплат. Всё это похоже на какой-то фарс, когда руководство студии, зная о проблемах, фактически убило потенциальный хит, играть в который сейчас не хотят даже те, кто скачал его с торрента. 

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Сразу же после обнаружения проблем нам пообещали несколько больших патчей, которые должны привести Cyberpunk 2077 в порядок. Первое обновление вышло в январе, и оказалось не особо существенным, ведь квесты не заработали, а примитивные ошибки остались. Если уж на то пошло, то десятки промашек уже устранили энтузиасты, выпустив массу модификаций. Неясно, что мешает ребятам из CD Projekt Red работать, возможно, после эпического провала командный дух в компании находится на низких и крайне низких отметках. 

Как стало известно, с опозданием в месяц выходит Patch 1.2. Точных сроков всё ещё нет, но ключевые изменения мы уже знаем. В первую очередь решат баг с полицией, которая материализуется у вас за спиной, воспользовавшись штатным телепортом. Кроме того, появятся полицейские дроны, которые будут фиксировать правонарушения. Также вы сможете самостоятельно настраивать чувствительность управления в машине и, наконец, решится вопрос с застрявшими автомобилями.  

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На этом всё. Если вы ждали чего-то большего, то самое время сделать перерыв до лета (или осени), ведь ребята из CD Projekt Red никуда не спешат. Дополнительно указывается, что есть неозвученные небольшие изменения, но они не окажут сильного влияния на работоспособность игры, а значит Cyberpunk 2077 ещё долго будет оставаться неиграбельной. 

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Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
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23:15
И последующие не смогут.Это 100%. Кривое с рождения прямым, стать не может. Будут лить воду в уши,как в случае с Горизонтом,типа:все исправили.
Новый патч для Cyberpunk 2077 может оказаться неспособен решить проблемы с квестами и оптимизацией
Zmey1945
23:14
Такое уже было, изучай: "Пограничный конфликт на острове Даманском" Если коротко, то китайцы получили люлей.
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Мавлет Компотов
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компьютерные комплектующие очень быстро устаревают, по этому взять и чего то ждать - глупо. новые процы выходят по 2 раза в год. Надо брать не с учетом дальнейшего потенциала, а что б проц тебя устраи...
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