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Многие наши читатели уверены, что видеокарты не дешевеют. Ситуация такова, что купить сейчас игровую модель по относительно недорогой цене действительно сложно. Тотальный дефицит расставляет свои приоритеты, а значит каждый из нас должен выбирать, либо мириться с подвисаниями и низким уровнем графики, либо потратиться, получив доступ к благам цивилизации. Сегодня мы рассмотрим несколько любопытных вариантов, каждый из которых предлагается по сниженной цене. О больших скидках говорить не приходится, но даже 15 000 кажется отличным поводом сэкономить, тем более что аналитики неумолимы, полагая, что дефицит полупроводников будет усиливаться.

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GeForce RTX 3070. Это лучшее предложение в магазине Ситилинк. В данном случае покупателей ждёт скидка в размере 10 000 рублей, что может склонить чашу весов в правильную сторону. Эту модель нельзя назвать скоростной, поскольку заводского разгона здесь фактически нет, а вот штатная система охлаждения кажется надёжной. В умелых руках это позволит вам получить дополнительный буст. Отметим, что в майнинге отбить GeForce RTX 3070 по такой цене не получится, а значит такой вариант подойдёт только тем, кто готов потратиться на развлечения.

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GeForce RTX 3060. Отличным вариантом будет модель производства Gigabyte. Ещё недавно она стоила 92 тысячи рублей, в то время как сегодня стоимость такой карты опустилась на 15 000 рублей. К сожалению, шахтёры уже нашли способ обойти антимайнерские ограничения, поэтому цена этой видеокарты больше падать не будет. Текущее предложение не обладает заводским разгоном и сверхэффективной системой охлаждения. В любом случае сама видеокарты тихая, а чип не требователен, что даёт повод не беспокоиться о будущем игровой карточки.

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Самое недорогое предложение в модельном ряду GeForce RTX 3060 представлено видеокартой производства Palit. Это сверхбюджетная модель, которая неплохо справляется со своими задачами, но явно не обладает высоким разгонным потенциалом. Использовать её для создания полноценной фермы будет только неопытный майнер, поскольку её система охлаждения не вызывает уверенности в том, что она сможет в течение многих месяцев выживать в рабочем цикле 24/7.