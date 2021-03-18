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Одновременно с выходом видеокарт Radeon RX 6000-й серии стало известно о разработке технологии FidelityFX Super Resolution. Руководство AMD давало комментарии с неохотой, чаще рассказывая о том, как быстро всё будет работать, чем о том, когда ждать реального прогресса. Если не говорить о полном отсутствии видеокарт в продаже, то можно констатировать отставание красного лагеря от NVIDIA в области реализации трассировки лучей. Проблема стоит остро при прямом сравнении, когда при активации DLSS зелёные оказываются в несколько раз быстрее. Сегодня появилась первая информация о приблизительных сроках возможного выхода аналога от AMD.

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Первое, что нужно знать: внутри лаборатории FidelityFX Super Resolution принято коротко называть FSR. Ничем не хуже DLSS, хотя и на одну букву меньше. Мало того, в этой же сверхсекретной лаборатории технология уже работает, и работает неплохо. Также инженеры планируют сделать её доступной для всех платформ, что позволит охватить максимальное количество разработчиков. В конце концов ПО должно иметь открытый исходный код, что позволит дать в руки игровому сообществу мощный инструмент, которым непременно воспользуются энтузиасты.

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На первый взгляд перед нами сплошные плюсы, вот только ребята из AMD не учли, что столь амбициозный план потребует разработки невероятной сложности. Только вдумайтесь, NVIDIA потратила на создание первой версии DLSS как минимум два года (может и больше), а получила сырой продукт, который заработал спустя год после официального выхода. При этом красные уверяют нас, что смогут сделать всё то же, только сложнее и масштабнее, но быстрее.

Неудивительно, что реализация проекта идёт крайне медленными темпами, а разработчики ещё даже не определились каким образом всё должно быть реализовано. По сути инженеры в самом начале пути. Они не планируют копировать технологию NVIDIA, а значит ни о каком машинном обучении речь не идёт. Якобы есть и другие способы, но пока о них предпочитают молчать, поскольку AMD опасается сесть в лужу, выпустив не то, на что надеются фанаты.

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Возможно, выходом из положения было бы поскорее реализовать наиболее простой сценарий. Это ускорило бы видеокарты в трассировке лучей, сократив отставание с NVIDIA, а там можно было бы допиливать новую технологию, улучшая её до бесконечности. Пока же нам пообещали выпустить FSR к концу года, но только на ПК. Будем ждать?



