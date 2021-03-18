NVIDIA увеличила в 2 раза цену за облачный игровой сервис GeForce Now
Уже несколько лет мы слышим упрямые заявления экспертов о том, что обычный гейминг вот-вот умрёт, уступив место облачным технологиям. Скорее всего, это говорят те же ребята, которые предрекали смерть ПК, поскольку они большие и дорогие. Увы, массового исхода на игровые приставки не случилось, как нет и роста популярности облачных технологий. Хотя, отрицать некоторые подвижки на этом направлении невозможно.
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К примеру, совсем недавно GeForce Now преодолел большой рубеж, подключив 10 миллионов аккаунтов по всему миру. Казалось, это отличный повод сделать первым тестировщикам технологии отличный подарок. Что же у ребят из NVIDIA есть своё мнение на эту тему. В честь такого события было решено увеличить плату за сервис в 2 раза. Неожиданно? Ничего не поделаешь, выбора нам не оставляют: либо пользоваться всеми благами облачных технологий, оплачивая 10 долларов в месяц, либо – на выход.
Кстати, давайте разберёмся, что же такого предлагает GeForce Now. Современные компьютеры действительно дорогие. Сейчас всё стало куда дороже, ведь цены на видеокарты подросли в несколько раз. На этом фоне сервис вообще не требует от вас мощного компьютера. Достаточно примитивного 2-ядерника и видеокарты уровня GeForce 600. Главное здесь ширина канала. И вот здесь и кроется хитрость, дело в том, что игру вы должны купить самостоятельно, а после привязать её к своему аккаунту.
Нам не расскажут сколько из 10 миллионов пользователей активны хотя бы раз в неделю, да это и не важно, ведь пока облачные технологии буксуют. Для тех, кто подключён к сервису по схеме Founders цена пока повышаться не будет, но никто не знает, что случится уже завтра. На данный момент GeForce Now включает более 800 игр (да, далеко не все игры можно подключить к сервису), но к концу года их число должно ощутимо возрасти. NVIDIA не поясняет, случится ли это за счёт бюджетных инди-проектов, или подписчиков ждут большие ААА-игры последних лет.
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