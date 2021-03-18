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Microsoft может выпустить портативную консоль Xbox – RDNA2, DDR5 и 9 Вт для конкуренции с Nintendo

Неожиданное решение, которое может воплотиться в реальность
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Долгое время в сети курсировала информация о мобильном процессоре AMD Van Gogh, который представляет собой крайне странное смешение технологий. Так, это APU с процессором на базе устаревшей архитектуры Zen 2 и нового графического движка RDNA2. Некоторые любители строить догадки уже давно предположили, что подобный чип может найти применение в мобильной консоли Microsoft. Сегодня у нас на этот счёт куда больше догадок и теорий.

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Известно, что Van Gogh будет производиться на основе 7-нм техпроцесса и получит поддержку памяти DDR5. При этом интерфейс последней окажется 256-битным, что излишне для ноутбуков, но отлично впишется в рамки игровой консоли. Тактовая частота процессора стартовала с 2.4 ГГц и до 3.5 ГГц в режиме турбо. Столь низкие частоты объясняются высокой энергоэффективностью, заявленной на уровне 9 Вт.

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Стоит отметить, что текущее поколение Ryzen 4000 Renoir основано на 128-битной шине с ОЗУ DDR4. Появление более широкой шины и скоростной памяти должно существенно увеличить производительность чипа. Эксперты полагают, что такой процессор будет идеальным кандидатом для портативной игровой приставки Xbox.

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Напоминаем, что к подобным заявлениям стоит относиться со здоровым скептицизмом. При этом Microsoft давно присматривается к рынку портативных консолей, где царит Nintendo Switch. Предложив покупателям более производительную приставку, которая сможет запускать игры с Xbox, можно откусить немалый кусок пирога у большой «N». Насчёт участия в таком эксперименте Sony есть сомнения, поскольку последняя попытка выйти на портативный рынок закончилась неудачей, когда игр не было, а мощность была не достаточна даже для противостояния с флагманскими смартфонами. С другой стороны, стоит помнить, что покупатели Nintendo имеют специфичные вкусы, а значит мало предложить мощную игровую приставку, нужно дать аудитории правильный контент. 

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