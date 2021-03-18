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Разработчики Эфириума могут существенно увеличить доходность добычи, смягчив внедрение EIP-1559

Крайне интересная инициатива разработчиков Эфириума
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Уже этим летом может быть внедрён новый механизм распределения доходов Ethereum под названием EIP-1559. С одной стороны он несёт массу улучшений, с другой – вызывает опасения крупных пулов, поскольку любые изменения могут привести к непредсказуемым последствиям. Никто не хочет падения цены Эфира, ведь майнеры привыкли к сверхдоходам. В данный момент можно утверждать, что большая часть шахтёров против EIP-1559. Так, два крупнейших пула, обеспечивающих 60% хешрейта, категорически не согласны с предлагаемыми условиями. Это Ethermine и SparkPool. 

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Если вы не готовы к переменам, отличным выходом может быть инициатива майнинг-пула Ethermine. В рамках тестовой версии была запущена так называемая стратегия арбитража Maximal Extracted Value (MEV). Предполагается, что все участники системы смогут получать справедливую компенсацию после перехода на EIP-1559. Эксперты уверяют, что доходы участников пула могут вырасти до 10%, что станет приятным сюрпризам для тех, кто уже начал подсчитывать потери. 

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Стоит отметить, что в ближайшее время может появиться ещё один алгоритм EIP-3368, предполагающий увеличение награды за блок до 3 монет. Такое положение будет наблюдаться до перехода на EIP-1559, а после в течение двух лет снизится до 1 монетки за блок. Это позволит сделать сокращение доходов майнеров не таким сильным. Эксперты предполагают, что цена на Эфир после перехода на Proof-of-Stake будет планомерно расти, а значит даже после снижения доходности майнинг останется прибыльным, ведь лучше получать одну монетку за 10 долларов, чем 3 монетки за 1 доллар.

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Пока разработчики Эфириума не подтвердили внедрение EIP-3368. Это значит, что говорить с уверенностью можно только об EIP-1559, который нравится далеко не всем. 

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