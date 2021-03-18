Microsoft рассказала о способе бесплатного перехода с Windows 7/8.1 на Windows 10
Доля Windows 7 продолжает неуклонно снижаться. Если говорить о геймерах, то здесь больше 95% уже пересели на более новую операционную систему. В то же время, по некоторым данным, устаревшая ОС занимает не менее 20% рынка. Аналитики заявляют, что это как правило пользователи, которые по каким-либо причинам не могут перейти на Windows 10. Если судить по последним новостям, то Microsoft не теряет надежды, полагая, что многие из таких «ждунов» хотели бы работать на новой ОС, но в силу дороговизны лицензии не могут себе её позволить.
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Что же, сегодня у нас есть заявление одного из экспертов Microsoft. Так, на официальном форуме он прояснил ситуацию с возможностью бесплатного обновления. По его словам, никто и никогда не закрывал доступ к возможности получить Windows 10 бесплатно. Лазейка существует, а руководство Microsoft по непонятным причинам отказывается её закрывать. Единственным условием, появившимся после 14 января 2020 года, будет наличие у пользователя лицензионной копии, в любом другом случае рассчитывать на бесплатный переход не стоит. Ниже перечислены действия, которые вам необходимо проделать для получения Windows 10.
По ссылке доступна утилита Media Creation Tool. Её нужно скачать, нажав на надпись «скачать средство сейчас». Принимаем все условия лицензии, кликнув на пункт «обновить этот ПК сейчас». Далее вас ждёт простая установка со сканированием вашей ОС на предмет совместимости оборудования с новой операционкой
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Существует несколько вариантов обновления, от чистой установки, которая затрёт все пользовательские файлы, до сохранения наиболее важного ПО, со всеми настройками, включая документы, браузер и многое другое. Эксперты советуют обратить внимание на то, когда вы устанавливали свою ОС. Если это случилось недавно, то можно выбрать второй путь, если же ваша ОС не обновлялась годами, то только первый вариант.
Эксперт Microsoft уточнил, что получить новую ОС могут только владельцы Windows 7 и Windows 8.1. Если у вас установлена Windows 8, обновите её до версии 8.1 штатными средствами, а после запустите утилиту. Кроме того, ваша лицензия не приравнивается до оригинальной Windows 10. Microsoft не поясняет, как восстановить ОС, если она выйдет из строя. Если у вас целый штат компьютеров, то лучше воспользоваться услугами специалиста, который сделает копию операционной системы на специальном образе.
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