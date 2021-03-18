Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 46 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 весной 2021 года
В апреле должна стартовать рассылка новой прошивки MIUI 12.5 на наиболее актуальные смартфоны Xiaomi. Ожидается, что выпуск будет проходить волнами, а значит владельцам бюджетных аппаратов придётся ждать дольше всех. В данном случае хорошо то, что китайская компания решила вписать ваш телефон в свой длинный список поддерживаемых устройств, поскольку десятки актуальных девайсов оказались выброшены на свалку истории.
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Первыми новую прошивку получат флагманы, среди которых серия Mi 11, Mi 10 и Mi 10T. Вторая волна представлена восьмой и девятой серией Redmi Note, а также целым рядом новых смартфонов 2020 года выпуска. Долгое время считалось, что на этом щедрость Xiaomi может закончиться, однако не так давно в сеть попали утечки планов, согласно которым 39 девайсов находятся на стадии выпуска MIUI 12.5.
Как мы и говорили в начале материала, владельцам таких аппаратов как Redmi Note 7 Pro придётся подождать. Точных сроков нет, ведь пока мы даже не знаем, уложится ли Xiaomi в собственные планы, и не придётся ли обладателям флагманских моделей ждать до мая. В любом случае третья волна, включающая наиболее бюджетные Mi 9 SE и Redmi 9T, ожидается не ранее лета. Хотя рамки могут сдвинуться в любую сторону.
На этот раз в списке есть Mi 9T, а значит Xiaomi не забыла об европейских покупателях, поскольку ранее в перечне указывался исключительно китайский вариант Redmi К20. Настоящим подарком для многих пользователей будет своевременный выход прошивки на смартфон Redmi Note 8 Pro. Этот мобильник традиционно пользуется успехом и до сих пор неплохо продаётся. Представлены также серии Redmi K30 и K40. В наших краях они чаще всего фигурируют под суббрендом Poco.
- Redmi Note 7 Pro
- Mi 10T Lite
- Redmi K30 5G
- Redmi Note 9S
- Mi 10
- Mi 9T Pro
- Mi 9 Pro 5G
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi 10X 5G
- Mi 9 SE
- Redmi K30 Racing
- Redmi 9
- Redmi Note 9 5G
- Redmi 9T
- Redmi Note 9 Pro
- Mi Note 10
- Mi CC9e
- Redmi K20
- Redmi Note 8T
- Mi 11
- Redmi K30S Ultra
- Mi Note 10 Lite
- Redmi Note 9 4G
- Redmi Note 9T
- Redmi K40 Pro
- Redmi Note 8
- Mi 10T
- Mi 10 Lite
- Mi CC9 Pro
- Redmi K30
- Redmi K30i 5G
- Mi CC9 Meitu Edition
- Mi 10 Ultra
- Redmi 10X Pro 5G
- Redmi K20 Pro
- Mi 10 Pro
- Redmi K30 Ultra
- Redmi K40
- Redmi K30 Pro 5G
- Mi 9
- Mi 10T Pro
- Mi Note 10 Pro
- Redmi Note 9 Pro 5G
- Redmi Note 7
- Mi CC9/Mi 9 Lite
- Mi 9T
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