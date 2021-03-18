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В апреле должна стартовать рассылка новой прошивки MIUI 12.5 на наиболее актуальные смартфоны Xiaomi. Ожидается, что выпуск будет проходить волнами, а значит владельцам бюджетных аппаратов придётся ждать дольше всех. В данном случае хорошо то, что китайская компания решила вписать ваш телефон в свой длинный список поддерживаемых устройств, поскольку десятки актуальных девайсов оказались выброшены на свалку истории.

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Первыми новую прошивку получат флагманы, среди которых серия Mi 11, Mi 10 и Mi 10T. Вторая волна представлена восьмой и девятой серией Redmi Note, а также целым рядом новых смартфонов 2020 года выпуска. Долгое время считалось, что на этом щедрость Xiaomi может закончиться, однако не так давно в сеть попали утечки планов, согласно которым 39 девайсов находятся на стадии выпуска MIUI 12.5.

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Как мы и говорили в начале материала, владельцам таких аппаратов как Redmi Note 7 Pro придётся подождать. Точных сроков нет, ведь пока мы даже не знаем, уложится ли Xiaomi в собственные планы, и не придётся ли обладателям флагманских моделей ждать до мая. В любом случае третья волна, включающая наиболее бюджетные Mi 9 SE и Redmi 9T, ожидается не ранее лета. Хотя рамки могут сдвинуться в любую сторону.

На этот раз в списке есть Mi 9T, а значит Xiaomi не забыла об европейских покупателях, поскольку ранее в перечне указывался исключительно китайский вариант Redmi К20. Настоящим подарком для многих пользователей будет своевременный выход прошивки на смартфон Redmi Note 8 Pro. Этот мобильник традиционно пользуется успехом и до сих пор неплохо продаётся. Представлены также серии Redmi K30 и K40. В наших краях они чаще всего фигурируют под суббрендом Poco.

Redmi Note 7 Pro Mi 10T Lite Redmi K30 5G Redmi Note 9S Mi 10 Mi 9T Pro Mi 9 Pro 5G Redmi Note 8 Pro Redmi 10X 5G Mi 9 SE Redmi K30 Racing Redmi 9 Redmi Note 9 5G Redmi 9T Redmi Note 9 Pro Mi Note 10 Mi CC9e Redmi K20 Redmi Note 8T Mi 11 Redmi K30S Ultra Mi Note 10 Lite Redmi Note 9 4G Redmi Note 9T Redmi K40 Pro Redmi Note 8 Mi 10T Mi 10 Lite Mi CC9 Pro Redmi K30 Redmi K30i 5G Mi CC9 Meitu Edition Mi 10 Ultra Redmi 10X Pro 5G Redmi K20 Pro Mi 10 Pro Redmi K30 Ultra Redmi K40 Redmi K30 Pro 5G Mi 9 Mi 10T Pro Mi Note 10 Pro Redmi Note 9 Pro 5G Redmi Note 7 Mi CC9/Mi 9 Lite Mi 9T