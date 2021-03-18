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Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro и другие 46 смартфонов Xiaomi получат MIUI 12.5 весной 2021 года

Наиболее полный список смартфонов Xiaomi, которые получат новую прошивку этой весной
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В апреле должна стартовать рассылка новой прошивки MIUI 12.5 на наиболее актуальные смартфоны Xiaomi. Ожидается, что выпуск будет проходить волнами, а значит владельцам бюджетных аппаратов придётся ждать дольше всех. В данном случае хорошо то, что китайская компания решила вписать ваш телефон в свой длинный список поддерживаемых устройств, поскольку десятки актуальных девайсов оказались выброшены на свалку истории. 

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Первыми новую прошивку получат флагманы, среди которых серия Mi 11, Mi 10 и Mi 10T. Вторая волна представлена восьмой и девятой серией Redmi Note, а также целым рядом новых смартфонов 2020 года выпуска. Долгое время считалось, что на этом щедрость Xiaomi может закончиться, однако не так давно в сеть попали утечки планов, согласно которым 39 девайсов находятся на стадии выпуска MIUI 12.5.

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Как мы и говорили в начале материала, владельцам таких аппаратов как Redmi Note 7 Pro придётся подождать. Точных сроков нет, ведь пока мы даже не знаем, уложится ли Xiaomi в собственные планы, и не придётся ли обладателям флагманских моделей ждать до мая. В любом случае третья волна, включающая наиболее бюджетные Mi 9 SE и Redmi 9T, ожидается не ранее лета. Хотя рамки могут сдвинуться в любую сторону.

На этот раз в списке есть Mi 9T, а значит Xiaomi не забыла об европейских покупателях, поскольку ранее в перечне указывался исключительно китайский вариант Redmi К20. Настоящим подарком для многих пользователей будет своевременный выход прошивки на смартфон Redmi Note 8 Pro. Этот мобильник традиционно пользуется успехом и до сих пор неплохо продаётся. Представлены также серии Redmi K30 и K40. В наших краях они чаще всего фигурируют под суббрендом Poco.   

  1. Redmi Note 7 Pro
  2. Mi 10T Lite
  3. Redmi K30 5G
  4. Redmi Note 9S
  5. Mi 10
  6. Mi 9T Pro
  7. Mi 9 Pro 5G
  8. Redmi Note 8 Pro
  9. Redmi 10X 5G
  10. Mi 9 SE
  11. Redmi K30 Racing
  12. Redmi 9
  13. Redmi Note 9 5G
  14. Redmi 9T
  15. Redmi Note 9 Pro
  16. Mi Note 10
  17. Mi CC9e
  18. Redmi K20
  19. Redmi Note 8T
  20. Mi 11
  21. Redmi K30S Ultra
  22. Mi Note 10 Lite
  23. Redmi Note 9 4G
  24. Redmi Note 9T
  25. Redmi K40 Pro
  26. Redmi Note 8
  27. Mi 10T
  28. Mi 10 Lite
  29. Mi CC9 Pro
  30. Redmi K30
  31. Redmi K30i 5G
  32. Mi CC9 Meitu Edition
  33. Mi 10 Ultra
  34. Redmi 10X Pro 5G
  35. Redmi K20 Pro
  36. Mi 10 Pro
  37. Redmi K30 Ultra
  38. Redmi K40
  39. Redmi K30 Pro 5G
  40. Mi 9
  41. Mi 10T Pro
  42. Mi Note 10 Pro
  43. Redmi Note 9 Pro 5G
  44. Redmi Note 7
  45. Mi CC9/Mi 9 Lite
  46. Mi 9T
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