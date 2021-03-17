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Horizon Zero Dawn и другие 10 игр станут бесплатны в рамках инициативы Sony Play at Home

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В прошлом году Sony предлагала владельцам консолей PlayStation 4 принять участие в бесплатной инициативе Play at Home в рамках которой каждый желающий мог получить несколько культовых игр, включая Uncharted: The Nathan Drake Collection и великолепную Journey. Кроме того в акции принимали участие многие другие игры, среди которых было несколько известных инди-проектов. В начале марта Sony приняла решение возобновить инициативу, а значит нас ждут новые игры.

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Пожалуй, наиболее интересной окажется Horizon Zero Dawn. Она стала одной из наиболее популярных игр жанра, предлагая десятки часов исследования причудливого мира. Все перечисленные ниже игры окажутся доступны начиная с 19 марта и заканчивая 14 мая. Это значит, что времени на прохождение достаточно. Sony полагает, что её инициатива сможет скрасть одиночество владельцам консолей долгими весенними вечерами, когда все магазины закрыты, а правительство ищет выход из создавшегося положения. Список игр представлен ниже. 

  1. Rez Infinite
  2. Paper Beast (PSVR)
  3. Thumper (PSVR)
  4. Astro Bot Rescue Mission (PSVR)
  5. Subnautica
  6. The Witness
  7. Abzû
  8. Moss (PSVR)
  9. Enter the Gungeon
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