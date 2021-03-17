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Незадолго до выхода видеокарты GeForce RTX 3060, NVIDIA выпустила официальное заявление, в котором прояснила ситуацию с майнингом на видеокартах. Первое, что нам сообщили: новая модель получит блокировку хешрейта, что сделает её неэффективной для использования в фермах, специализирующихся на добыче Эфира. Кроме того, появились слухи, согласно которым компания внедрит подобную технологию на всех своих видеокартах в будущем.

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Одновременно с этим NVIDIA ставила акцент на невозможности взлома антимайнерской защиты, поскольку она завязана на нескольких сложных механизмах. Проще говоря, видеокарте нужно своеобразное рукопожатие в реальном времени между драйвером и BIOS, препятствующее взлому только одного лишь элемента системы. Нас уверяли в неприступности технологии, а сами майнеры грустно смотрели, как геймеры разбирают новенькие GeForce RTX 3060 по 70 000 рублей за штучку. Несколько дней назад защита пала, а виновата в этом оказалась сама NVIDIA, которая и выпустила драйвер за версией 470.05, предназначенный исключительно для разработчиков.

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На данный момент известно, что сам драйвер удалён, а майнеры не смогут получить большую выгоду от взлома, поскольку он открывает доступ к функционалу графического чипа при определённых условиях. Проще говоря, видеокарта должна быть подключена напрямую в порт PCIe, во всех остальных случаях защита пока надёжна. В данном случае проблема не в сливе драйвера и даже не в том, что он вообще не должен был появиться на свет.

Суть в обмане, ведь нам рассказывали о каком-то рукопожатии, о сложной системе защиты, оказавшейся обычной программной заплаткой, массовый взлом которой не за горами. Известно, что многие крупные фермы используют кастомные драйвера, которые повышают эффективность той или иной видеокарты путём улучшения кода или удаления из него лишних функций, касающихся гейминга. Вполне возможно, что хакеры уже сегодня занимаются созданием нового драйвера для GeForce RTX 3060, что позволит им получить доступ к массовому продукту, который выдаёт немалые 41 MH/s, что немногим меньше более дорогих RTX 3070/3060 Ti.