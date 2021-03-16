Первые тесты новой ОЗУ стандарта DDR5 показали 2-кратное преимущество над DDR4 – Tomshardware
Многие наши читатели ждут появления нового стандарта памяти DDR5. Именно с такой технологией любители скоростных компьютеров связывают апгрейд, поскольку даже новые процессоры Intel Rocket Lake используют старый добрый 14-нм техпроцесс и уже приевшуюся нам ОЗУ стандарта DDR4. Сегодня у нас появились первые тесты новой оперативки.
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Информация представлена китайским производителем Shenzhen Longsys Electronics, специализирующимся на выпуске флеш-памяти NAND. В качестве процессора использовался неизвестный камушек Intel 12-го поколения, известный как Alder Lake-S. Сравнение проводится между оперативкой собственного производства DDR5 и неназванной планкой DDR4.
Первая соответствует стандарту DDR5-6400, в то время как вторая работает в рамках скоростного диапазона DDR4-3200. О процессоре ничего не известно, поскольку это секретная разработка Intel, которая основывается на 10-нм и должна выйти к концу 2021 года или к началу 2022. В качестве бенчмарка использовался AIDA64.
Как видите, в некоторых тестах новинка оказывается быстрее всего на 39%, в то время как по показателю Latency DDR5-6400 опережает старушку DDR4-3200 на 97%. Ещё более впечатляют результаты в бенчмарке Master Lu, где более новая ОЗУ оказалась быстрее более чем в 2 раза (112%). Стоит отметить, что при сравнении с более скоростной оверклокерской DDR4 отрыв будет не такой большой, но это уже детали, которые непременно будут интересны нашим читателям.
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