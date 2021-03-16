Microsoft решила проблему появления синего экрана при попытке печати в Windows 10
9 марта Microsoft порадовала нас большим патчем, который должен был существенно уменьшить количество обнаруженных ошибок в операционной системе Windows 10. Проблем накопилось много, а значит многие пользователи без дополнительного ожидания разрешили системе скачать и установить обновление. Как оказалось, новый патч принёс критическую ошибку, препятствующую выводу на печать документов через несколько приложений. При этом пострадали владельцы многих популярных брендов принтеров, начиная от Kyocera и заканчивая Ricoh.
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Как сообщалось, при попытке использования блокнота, LibreOffice и некоторых программ, работающих с форматом PDF, система переходила в режим Blue Screen of Death (BSoD), ну а попросту вылетала, а напечатать документ после перезагрузки было невозможно. Сегодня Microsoft в экстренном режиме выпустила обновление за номером KB5001567. Разработчик уверяет, что решил проблему печати.
Стоит отметить, что для пользователей старых редакций Windows 10 1903/1909 обновление идёт под номером KB5001566. Несмотря на массовость ошибки, она носит статус необязательной и может быть скачена только в ручном режиме. Microsoft указывает, что уже в апреле обновление станет частью большого патча, который выйдет 13 числа. Если у вас нет проблем с принтером, лучше его не скачивать, поскольку никто не знает, какие сюрпризы в себе таит очередное исправление синего экрана, и не принесёт ли оно этот же экран, но уже в другой программе.
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