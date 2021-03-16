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Информация о том, что разработчики Эфириума планируют ввести кардинальные изменения в структуру алгоритма распределения доходности, появилась ещё в 2019 году. Если попытаться кратко резюмировать идею Виталика Бутерина, то он предлагает превратить криптовалюту в подобие банковского счёта, что полностью ломает всё, к чему стремилось сообщество майнеров.

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Итак, вы владеете некой суммой Эфира. Если она оказывается больше 32 единиц, а это 57 тысяч долларов по курсу на 16 марта, то вы можете влиться в тесные ряды вкладчиков пирамиды криптовалюты будущего. С этих пор вознаграждение будет начисляться исходя из двух составляющих: количества монет на вашем счёте и общей доходности, которая окажется в прямой зависимости от некого алгоритма, особенности работы которого пока не известны широкой общественности.

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Майнинг прекратит существование, ведь китам будет достаточно положить на счёт несколько десятков тысяч монет, продолжая зарабатывать за счёт резких ценовых скачков. Всё это не понравилось обычным майнерам. Ещё бы, ведь ребята купили дорогую видеокарту, а кто-то даже взял под это дело кредит, заполонив весь дом деревянными жужжащими конструкциями, мешающими спать всем жильцам и даже соседям. Но больше всего всё это возмущает крупные пулы – сообщества майнеров, не желающих играть по новым правилам. Переход на алгоритм EIP-1559 неизбежен, и вся загвоздка в том, насколько быстро Виталик Бутерин и компания будут готовы отказаться от традиционной методики. Судя по всему, это случится быстрее, чем мы ожидали.

Не трудно догадаться, что Виталик стал настоящей мишенью для разъярённых майнеров. Многие из них угрожают ему и вообще всем, кто связан с разработкой новых протоколов. Что же, у Виталика есть ответ – сегодня он предложил ускорить темпы внедрения алгоритма EIP-1559, чтобы доказать всю серьёзность своих намерений.

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