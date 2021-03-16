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Сегодня в сети появились официальные спецификации и цены нового поколения процессоров Intel, известных под кодовым именем Rocket Lake. Если сами характеристики уже были давно известны, то одновременно с ценами подобная информация ещё ни разу не появлялась в полном объёме. Давайте как следует изучим представленные данные. Учитывайте, что цены указаны за партию из 1000 единиц, а значит в реальности будут больше.

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Наиболее производительный 8-ядерник Core i9-11900K сможет разгоняться до 5.3 ГГц и получит цену в 539 долларов. На версии без интегрированной графики можно сэкономить, получив его за 513 долларов. На целых 100 долларов дешевле модель Core i9-11900. Она лишена разгонного потенциала, но также быстра за счёт способности разгоняться до 5.2 ГГц.

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399 долларов попросят за Core i7-11700K. Здесь производитель предлагает те же 8 ядер, с пониженной тактовой частотой до 5 ГГц. Модель Core i7-11700F, с отключённой интегрированной графикой и заблокированным множителем можно купить за 298 долларов. Это энергоэффективный процессор, с заявленным TDP 65 Вт и тактовой частотой до 4.9 ГГц.

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Пожалуй, наиболее интересным предложением для массового покупателя будет Core i5-11600KF. За 237 долларов вы получите возможность разгона, высокую производительности и тактовую частоту 4.9 ГГц. Скорее всего, на большинстве подобных камней удастся достичь 5 ГГц, а значит перед нами очередной бестселлер.

Ещё одним популярным камнем может стать 6-ядерный Core i5-11400F. С тактовой частотой до 4.4. ГГц (в текущем поколении 4.2 ГГц) и ценой 157 долларов он позволит создать высокопроизводительный игровой компьютер по крайне низкой стоимости. В настоящее время на пути реализации подобных планов может стать только проблема с доступом к видеокартам, но рано или поздно и эта ситуация должна разрешиться. Отметим, что новое поколение оценено ровно в те же деньги, что сейчас просят за текущие версии процессоров, в значит можно ожидать удешевления в самое ближайшее время.