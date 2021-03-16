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Не так давно стало известно о том, что один из фанатов игры Grand Theft Auto V Online под ником t0st создал специальный патч, значительно сокращающий время загрузки. По словам самого энтузиаста, ему удалось уменьшить данный показатель на целых 70%. Он не стал делать секрета из своих действий, подробно рассказав, что обнаружил лишний файл, из-за которого система не эффективно расходует ресурсы. Мало того, при запуске игры используется только одно ядро, в то время как остальные простаивают.

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t0st полагает, что подобные оплошности должны быть устранены, попытавшись донести до разработчиков свой патч. Rockstar долго не отвечала, а многие пользователи уже потеряли надежду. Кто-то самостоятельно скачал файл, получив ускоренную загрузку, ну а большинство даже не знало о такой возможности. Вчера официальный представитель Rockstar вышел на связь с игровым сообществом. Геймерам сообщили, что решение, предложенное t0st действительно улучшает загрузку и вскоре такой патч выйдет с одним из следующих обновлений.

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Многие задавались вопросом, получил ли награду неизвестный герой. Разработчики уверяли, что связались с t0st, но подробностей на этот счёт не было. И вот сегодня энтузиаст рассказал, что Rockstar заплатили ему 10 000 долларов. Что любопытно, столько дают тем, кто находит критические ошибки в безопасности GTA Online. Видимо разработчик высоко оценил возможность ускорить загрузку, ведь ребята из Rockstar никогда не славились своей щедростью.

t0st не уточнял, куда потратит свалившуюся на него награду. Стоит отдать ему должное, ведь за свои действия он ничего не просил, не выкладывал страничку с донатом и не требовал справедливости. Он просил всех геймеров рассказывать о заплатке друзьям и знакомым, а в результате награда нашла своего героя.