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В последнее время владельцы смартфонов HUAWEI видели от материнской компании мало хорошего. Вначале года стало известно, что десятки новых аппаратов не получат новую прошивку EMUI 11. Одновременно с этим нам сообщили, что Google запретила китайской компании использовать новую ОС Android 11, а значит инженеры HUAWEI были вынуждены вернуться к устаревшей Android 10. Следом подтянулась странная HarmonyOS, которая пока не очень похожа на полноценную операционную систему. Что странно, есть сведения, что уже к концу года начнётся массовый переход телефонов HUAWEI на ОС собственной разработки.

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Как это всё будет происходить, пока неясно. В любом случае прямо сейчас завершается создание и рассылка последней версии EMUI 11 на несколько десятков аппаратов. Отметим, что, согласно утечкам, подходящих телефонов значительно больше, но мы предлагаем ознакомиться только с теми, которые уже получили стабильную прошивку, что гарантирует им своевременную рассылку этой весной. Кстати, EMUI 11 действительно станет последней версией, ведь HUAWEI не занимается разработкой новой прошивки, полностью сосредоточившись на HarmonyOS.

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Ниже можно изучить список из 41 смартфона HUAWEI и Honor. Последние получат Magic UI 4, в то время как первые – EMUI 11. Как минимум треть указанных ниже аппаратов уже работают на финальной прошивке. Остальные должны начать обновляться к середине весны. Некоторые инсайдеры уверяют, что планы относительно Honor крайне размыты. Вполне возможно, что они начнут получать модифицированную Android 11, поскольку бренд вышел из-под санкций США. Другие уверяют, что все актуальные аппараты этой марки могут рассчитывать на HarmonyOS.

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