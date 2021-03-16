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HUAWEI выпустила стабильную прошивку EMUI 11 для 41 актуального смартфона 2019-2020-х годов

Изучаем список смартфонов, которые уже получили стабильную EMUI 11
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В последнее время владельцы смартфонов HUAWEI видели от материнской компании мало хорошего. Вначале года стало известно, что десятки новых аппаратов не получат новую прошивку EMUI 11. Одновременно с этим нам сообщили, что Google запретила китайской компании использовать новую ОС Android 11, а значит инженеры HUAWEI были вынуждены вернуться к устаревшей Android 10. Следом подтянулась странная HarmonyOS, которая пока не очень похожа на полноценную операционную систему. Что странно, есть сведения, что уже к концу года начнётся массовый переход телефонов HUAWEI на ОС собственной разработки. 

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Как это всё будет происходить, пока неясно. В любом случае прямо сейчас завершается создание и рассылка последней версии EMUI 11 на несколько десятков аппаратов. Отметим, что, согласно утечкам, подходящих телефонов значительно больше, но мы предлагаем ознакомиться только с теми, которые уже получили стабильную прошивку, что гарантирует им своевременную рассылку этой весной. Кстати, EMUI 11 действительно станет последней версией, ведь HUAWEI не занимается разработкой новой прошивки, полностью сосредоточившись на HarmonyOS.

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Ниже можно изучить список из 41 смартфона HUAWEI и Honor. Последние получат Magic UI 4, в то время как первые – EMUI 11. Как минимум треть указанных ниже аппаратов уже работают на финальной прошивке. Остальные должны начать обновляться к середине весны. Некоторые инсайдеры уверяют, что планы относительно Honor крайне размыты. Вполне возможно, что они начнут получать модифицированную Android 11, поскольку бренд вышел из-под санкций США. Другие уверяют, что все актуальные аппараты этой марки могут рассчитывать на HarmonyOS.  

  1. Huawei Mate 20
  2. Huawei Nova 6 5G
  3. Huawei MatePad Pro 5G
  4. Huawei MediaPad M6 Turbo 8.4
  5. Huawei MatePad 10.8
  6. Huawei P40 Pro+
  7. Huawei P30
  8. Huawei Mate 20 Pro
  9. Huawei MediaPad M6 10.8
  10. Huawei Nova 7 Pro 5G
  11. Huawei Mate 30 4G
  12. Huawei Mate Xs
  13. Huawei Mate 20 X 4G
  14. Huawei Nova 6
  15. Huawei Nova 5 Pro
  16. Huawei Nova 7 5G
  17. Huawei Nova 5T
  18. Huawei Mate 20 X 5G
  19. Huawei P40
  20. Huawei Mate 30 5G
  21. Huawei Mate 30 RS Porsche Design
  22. Huawei P30 Pro
  23. Huawei Mate 30 Pro 4G
  24. Huawei MatePad Pro
  25. Huawei Mate 20 RS Porsche Design
  26. Huawei MediaPad M6
  27. Huawei P40 Pro
  28. Huawei Mate X
  29. Huawei Mate 30 Pro 5G 

  1. Honor View30 Pro
  2. Honor 30 Pro+
  3. Honor V30 in China
  4. Honor 20 Pro
  5. Honor V20
  6. Honor 30
  7. Honor 20
  8. Honor Magic2
  9. Honor 30 Pro
  10. Honor V30 Pro in China
  11. Honor View30
  12. Honor View20
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