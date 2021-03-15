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Российские пользователи выбирают процессоры AMD – Ryzen 5 5600Х занял второе место продаж в РФ

Процессоры Intel дешевле, но покупатели берут AMD
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Чаще всего покупательский спрос в том или ином регионе поддаётся логичному объяснению. К примеру, если в какой-то стране наблюдается резкий всплеск продаж смартфона Redmi Note 8 Pro, то это значит, что официальный представитель Xiaomi устраивает аттракцион невиданной щедрости, сбрасывая цены на 4 и более тысячи рублей. Точно такая же ситуация и с бытовой техникой и с многими другими товарами. По большому счёту, если вдруг известная компания, производящая кошачий корм, решит устроить рыночную встряску, то её продажи заметно подрастут. Увы, это не очень работает с покупателями процессоров. По крайней мере на российском рынке.

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Сегодня у нас есть любопытная диаграмма, представленная специалистами ЯднексМаркета. Она отражает продажи процессоров в РФ за период февраля текущего года в количественном эквиваленте. Это значит, что процентная доля чётко сигнализирует о предпочтениях российских покупателей. Отметим, что сложившаяся ситуация не поддаётся никакой логике, в чём наши читатели могут убедиться самостоятельно. 

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Итак, на первом месте прочно закрепился Ryzen 5 3600. Этот 6-ядерный камень уже больше года не уходит с пьедестала почёта, временами занимая второе место. Если ещё полгода назад подобная ситуация не вызывала удивления, ведь данный процессор действительно стоил дешевле своих конкурентов из синего лагеря, то сегодня он явно не радует поклонников AMD. Несмотря на это ребята продолжают покупать 6-ядерник, позволив ему занять долю в 9.7%. Для сравнения, сейчас в Ситилинк Core i5-10400 стоит 14 490 рублей, а Ryzen 5 3600 – 16 790.

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Если вы думали, что втором месте у нас представитель Intel, то спешим вас разочаровать, ведь здесь Ryzen 5 5600Х, умудрившийся получить долю в 7.6%. Давайте сравнивать: цена нового 6-ядерника – 29 590 рублей. Core i5-10600K можно взять за 20 990 рублей. Если вам кажется, что сравнение неверное, давайте остановимся на 8-ядерном Core i7-10700KF. Он стоит ровно столько же, как и камень от AMD, но предлагает 8 ядер против шести. 

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Остальные позиции вы можете изучить самостоятельно. Заметим, что в последнее время российские пользователи голосуют за красную команду. Доверие к AMD сейчас находится на высочайшем уровне, а фанаты ждали годами, пока им предложат действительно достойную линейку процессоров. 

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