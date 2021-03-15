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В последнее время мы стали свидетелями сильного подорожания видеокарт. Пока неясно, когда всё закончится, ведь криптовалюта и не планирует дешеветь, а майнеры всё активнее скупают доступные и недоступные модели. К примеру, скоро ожидается выход новой видеокарты Radeon RX 6700 XT, но большая часть уже выпущенных моделей предназначается для китайского рынка, где майнеры уже поджидают крупные партии у дверей партнёров AMD.

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Ясно, что купить недорогую мощную видеокарту не удастся, а значит стоит воспользоваться тем, что процессоры сильно подешевели. Давайте изучим ценообразование продукции Intel в магазине Ситилинк.

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Core i9-10900KF. Пожалуй, это один из самых интересных камней на рынке. Имея цену 42 тысячи рублей, он способен предложить 10 полноценных ядер с тактовой частотой до 5.3 ГГц. В последнее время он подешевел на 3 тысячи. А ведь он, начиная с осени 2020, стабильно радовал нас скидками.

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Core i7-10700KF. Для тех, кто хочет сэкономить 10 тысяч, при этом получив не менее мощный камень, можно рекомендовать этот 8-ядерник. Здесь вам и тактовая частота до 5.1 ГГц, и невероятная игровая мощь, и сила бренда. Одним словом, чуть ли не лучший выбор на рынке со скидкой 2 тысячи рублей. Кстати, можно взять ОЕМ-версию, которая ещё на 1000 рублей дешевле. Она идёт без красивой коробки, а в остальном идентична, ведь подобные процессоры поставляются без кулера.

Core i5 10600KF. В данном случае у нас 100-процентное попадание в яблочко. Данный камень стоит всего 17 990 рублей (экономия 4000) при этом позволяет достигать тактовой частоты до 4.8 ГГц, а при нормальном охлаждении способен достичь заветных 5 ГГц, не уступая старшим моделям, выигрывая у них более 10 000 рублей. Как и в предыдущем варианте можно взять ОЕМ-версию на 1000 рублей дешевле. А вот на охлаждении экономить не стоит, ведь перед нами процессор с разблокированным множителем, позволяющий почувствовать себя настоящим оверклокером.