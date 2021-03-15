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Intel ощутимо сбросила цены на процессоры в РФ – игровые модели со скидами до 4000 рублей

Очередное падение цен на процессоры Intel
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RTX 3070 начала дешеветь
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
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В последнее время мы стали свидетелями сильного подорожания видеокарт. Пока неясно, когда всё закончится, ведь криптовалюта и не планирует дешеветь, а майнеры всё активнее скупают доступные и недоступные модели. К примеру, скоро ожидается выход новой видеокарты Radeon RX 6700 XT, но большая часть уже выпущенных моделей предназначается для китайского рынка, где майнеры уже поджидают крупные партии у дверей партнёров AMD.

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Ясно, что купить недорогую мощную видеокарту не удастся, а значит стоит воспользоваться тем, что процессоры сильно подешевели. Давайте изучим ценообразование продукции Intel в магазине Ситилинк. 

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Core i9-10900KF. Пожалуй, это один из самых интересных камней на рынке. Имея цену 42 тысячи рублей, он способен предложить 10 полноценных ядер с тактовой частотой до 5.3 ГГц. В последнее время он подешевел на 3 тысячи. А ведь он, начиная с осени 2020, стабильно радовал нас скидками.

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Core i7-10700KF. Для тех, кто хочет сэкономить 10 тысяч, при этом получив не менее мощный камень, можно рекомендовать этот 8-ядерник. Здесь вам и тактовая частота до 5.1 ГГц, и невероятная игровая мощь, и сила бренда. Одним словом, чуть ли не лучший выбор на рынке со скидкой 2 тысячи рублей. Кстати, можно взять ОЕМ-версию, которая ещё на 1000 рублей дешевле. Она идёт без красивой коробки, а в остальном идентична, ведь подобные процессоры поставляются без кулера. 

Core i5 10600KF. В данном случае у нас 100-процентное попадание в яблочко. Данный камень стоит всего 17 990 рублей (экономия 4000) при этом позволяет достигать тактовой частоты до 4.8 ГГц, а при нормальном охлаждении способен достичь заветных 5 ГГц, не уступая старшим моделям, выигрывая у них более 10 000 рублей. Как и в предыдущем варианте можно взять ОЕМ-версию на 1000 рублей дешевле. А вот на охлаждении экономить не стоит, ведь перед нами процессор с разблокированным множителем, позволяющий почувствовать себя настоящим оверклокером.

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Сейчас обсуждают

Sakuran
01:33
Согласен, купили в том. Но ведь ценники-то падают. Кто-то захочет обновить i5 до i7 или i9. Ракету все равно можно пропускать, имхо.
Intel ощутимо сбросила цены на процессоры в РФ – игровые модели со скидами до 4000 рублей
MriS
01:31
Ей цена 25к от силы.. По цене 3080 пытаются впарить обрезок.
GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась до 18 000 рублей
Evgeniy Som
01:26
Так ты нубик почитай как работает криптовалюта и что там делают майнеры чтобы больше не писать такого бреда.
Курс биткоина впервые превысил 60 000 долларов — исторический максимум достигнут
Aaa
01:25
не особо
GeForce RTX 3060 ощутимо подешевела в РФ – цена геймерской видеокарты опустилась до 18 000 рублей
Evgeniy Som
01:24
И где тут развод? давай поясни нубилойдик или в кусты сольешься? ты вообще хотя бы вышку имеешь? И к слову в универе по экономике у меня отлично стоит в дипломе.
Курс биткоина впервые превысил 60 000 долларов — исторический максимум достигнут
MriS
01:23
У кого уже есть карта в том году эти процы купили. Их рекламируют сейчас.
Intel ощутимо сбросила цены на процессоры в РФ – игровые модели со скидами до 4000 рублей
Sakuran
01:22
Эти процы будут брать те, у кого есть уже карта.
Intel ощутимо сбросила цены на процессоры в РФ – игровые модели со скидами до 4000 рублей
for2ne
01:22
А силу бренда в каком бенчмарке можно измерить? Хотелось бы хотя бы цыферки увидеть, желательно выше 0
Intel ощутимо сбросила цены на процессоры в РФ – игровые модели со скидами до 4000 рублей
Delight
01:16
Ну баганул сервак, ну бывает :)
Игроки Call of Duty: Warzone запечатлели чит, позволяющий закончить игру победой в любое время
Андрей Илясов
01:16
насрать на этих майнеров ! других новостей больше нет ?
Несмотря на подорожание Эфира до 1900 долларов доходы майнеров снижаются
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