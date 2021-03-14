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Перед выходом новой видеокарты GeForce RTX 3060, NVIDIA предприняла первую попытку ограничить майнеров, поставив искусственную блокировку эффективности хешрейта. Нельзя сказать, что идея оказалась провальной, поскольку Эфир на ней майнить невыгодно, но вот остальные криптовалюты себя прекрасно чувствуют. К проблемам с майнерами подключились перекупщики, которые нашли лазейки, выкупив все доступные модели ещё до того, как они попали в официальную продажу. В итоге геймерам предложили несколько вариантов, цены на которые стартовали от 90 тысяч рублей, что стало неприятным сюрпризом для игрового сообщества.

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Сегодня можно констатировать, что рынок понемногу насыщается. Что любопытно, более продвинутые модели, например, GeForce RTX 3060 Ti, не подешевели, а вот заблокированная RTX 3060 неплохо просела в цене. Отметим, что даже сейчас стоимость её далека от рекомендованной, но в текущей ситуации выбирать не приходится. Давайте кратко рассмотрим наиболее интересные предложения.

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GeForce RTX 3060 производства Palit. Перед нами самая недорогая модель, которая максимально близка к эталонной (к тем характеристикам, о которых говорила NVIDIA). В данном случае производитель старался сэкономить, а в результате получилась компактная видеокарта, позволяющая забыть о проблемах с подвисаниями, подлагиваниями и недостаткам видеопамяти, ведь здесь её 12 Гб.

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Следующая модель, которая может заинтересовать наших читателей, также создана инженерами Palit с той лишь разницей, что здесь мы имеем более эффективную систему охлаждения в виде двух кулеров. Во всем остальном это та же эталонная версия, что и выше.

Для тех, кто всё ещё уверен в низком качестве продукции Palit, есть альтернативный вариант в виде видеокарты производства MSI. Она получила небольшой разгон до 1807 МГц, но куда более эффективные вентиляторы. Также здесь реализована система полного отключения кулеров в случае, если температура графического чипа ниже определённого значения.

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Если говорить о скидках, то первая GeForce RTX 3060 оказалась дешевле на 18 тысяч рублей. Все остальные потеряли 8-12 тысяч, что также неплохо. В данном случае говорить о глобальном снижении цен нет ни каких предпосылок, поскольку данная модель просто меньше интересует майнеров. Кроме того, даже 70 тысяч – это как минимум на 50% больше того, что многие готовы за неё выложить.