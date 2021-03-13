Новая Radeon RX 5700 XT может оказаться неинтересна для майнеров и получит всего 43 MH/s в Эфире
Radeon RX 5700 XT считается одной из наиболее популярных видеокарт среди майнеров. Данную модель стали активно скупать ещё до того, как криптовалюта перешла к росту, а на рынке образовался дефицит. Карта оказалась настолько удачной, что с лёгкостью выдаёт 54 MH/s, что даже больше чем у GeForce RTX 3060 Ti, которая добывает монетки со скоростью около 50 MH/s. При этом у большинства майнеров Radeon RX 5700 XT уже давно себя окупила, что позволяет получать стабильно высокий доход.
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Когда стало известно о скором выходе Radeon RX 6700 XT, можно было предположить, что она окажется ещё более эффективной в майнинге, чем предшественница. Недавно поступили неожиданные новости, согласно которым, AMD намерена установить хешрейт данной модели на уровне 43 MH/s в алгоритме Ethereum. Это значит, что старушка RX 5700 XT как минимум на 25% менее эффективная в майнинге, чем новая модель.
Также стоит учитывать, что Radeon RX 6700 XT окажется на 30 и более процентов быстрее, а значит ухудшение показателей хеширования налицо. В данный момент неясно, с чем связан такой низкий уровень хешрейта. Является ли это следствием каких-то искусственных ограничений, или причина в 192-битной шине и низкой пропускной способности памяти. Хотя точных сведений на этот счёт нет.
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Предполагается, что по эффективности в майнинге Radeon RX 6700 XT будет на уровне GeForce RTX 3060. Здесь стоит учитывать, что вторая получила рекомендованную цену на уровне 329 долларов, в то время как первая оценена в 479 долларов, что предполагает значительно более высокий уровень производительности в реальных играх.
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