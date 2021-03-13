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В 1901 году на одном из затонувших кораблей был обнаружен странный предмет. Позднее его назовут Антикитерский механизм, а со временем осознают, что в руки учёных попал невероятно технологичный предмет, который может поспорить с первыми компьютерами 20-го века. Что любопытно, подобное устройство вошло в историю задолго до его обнаружения на дне моря, поскольку в античной литературе есть целый ряд описаний его работы. Известно, что он умел вычислять точные даты 42 астрономических событий, включая солнечные затмения, а также использовался в качестве календаря, и как модель для построения карт. Сейчас его принято считать чуть ли не первым вычислительным устройством, поскольку он содержал сведения о вращении планет и умел определять точное астрономическое время.

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Предполагается, что Антикитерский механизм был создан в 250 году до нашей эры, а его размеры просто поражают, ведь все эти и многие другие функции умещались в корпусе высотой в 30 сантиметров. В настоящее время сложно даже назвать сколько учёных пытались воссоздать хитроумный механизм. Что любопытно, нам не помогают даже современнее знания, ведь расколоть принцип работы аппарата, созданного более 2000 лет, назад пока не смог никто. Однако, недавно появилась надежда, что наука сможет дать ответы на терзающие исследователей вопросы.

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Несколько дней назад учёные представили первые результаты длительного моделирования. По их словам, вся текстовая информация на устройстве была загружена в компьютер. Туда же добавили сведения о расположении планет, каким оно было 2000 лет назад, а после наложили на всё это вавилонскую астрономию, математику из Академии Платона и известные на тот момент древнегреческие астрономические теории.

Уже сейчас учёные говорят о гениальности древнегреческих инженеров. Работа не завершена, а компьютер всё ещё не выдал окончательного результата, но даже то, что удалось выяснить, позволяет говорить о том, что наука в те далёкие времена находилась на более высоком уровне, чем принято считать. Чего только стоит тот факт, что с помощью механизма можно было узнать о движении созвездий, а также вычислять зависимость погодных условий от лунных и солнечных затмений. Исследователи настроены оптимистично, но пока не готовы назвать сроки полной разгадки первого компьютера, а тем более не знают, когда удастся создать его современную копию. Почитать на эту тему больше можно здесь.