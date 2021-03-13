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Когда стало известно о желании Apple выйти на рынок настольных процессоров, многие эксперты восприняли подобные заявления с улыбкой. Шутка ли, на рынке есть всего две компании, при чём AMD долгие годы топталась на месте и была не способна выпустить конкурентный продукт. Складывалось ощущение, что выпустить действительно современный процессор не просто сложно, но нереально. Как оказалось, новый M1 способен демонстрировать отличные результаты. Да, он не хватает звёзд с неба, но при его невероятной энергоэффективности ему действительно нет равных.

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Всё это значит, что первая попытка Apple не стала победной, ведь общая производительность не достигла уровня Intel и AMD. Как стало известно, уже вскоре нам покажут прокачанную версию M1X, которая успела засветиться в первых тестах, поражая не только одноядерной производительностью, но и способностью работать в многоядерных задачах. Результаты можно рассмотреть на изображении ниже.

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Известно, что M1X представляет собой крайне любопытную архитектуру. Так, он обладает 12 полноценными ядрами, из которых 8 (Firestorm) предназначены для решения сложных задач, а другие 4 (Icestorm) обладают пониженными тактовыми частотами. По словам эксперта, который уже получил доступ к новому камушку, он в 1.77 раза быстрее текущего M1. Как видите, в тесте Geekbench он достигает 14 000 баллов в многоядерных тестах. Много это или мало? Ниже сравнение с Ryzen 7 5800X и Core i9-10900K.

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Как видите, Apple не просто подняла планку скорости до невероятных высот, она сделала невозможное, ведь ещё недавно казалось, что создать мощный процессор нереально. Говоря о том, что M1X идёт на равных с 10-ядерным Core i9-10900K, нужно учитывать одну маленькую деталь: Apple работает на 45 ВТ, а Intel может проглотить все 250 Вт, хотя даже его штатное значение составляет 125 Вт. Но и это ещё не всё, ведь перед нами инженерный экземпляр. Эксперты заявляют, что в реальности M1X сможет обойти оба представленных выше процессора.



