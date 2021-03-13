Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новый 12-ядерный процессор Apple M1X сравнялся с Core i9-10900K в многоядерном тесте Geekbench

Очередная попытка Apple догнать и перегнать всех вокруг может увенчаться успехом
[ ] для раздела Блоги
4
!! RTX 3070 начала дешеветь
RTX 3060 Gigаbyte Vision - обвал цен
Обвал цен на RTX 3060 - разбивай копилку
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060
-18000р на RTX 3060 ASUS в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Когда стало известно о желании Apple выйти на рынок настольных процессоров, многие эксперты восприняли подобные заявления с улыбкой. Шутка ли, на рынке есть всего две компании, при чём AMD долгие годы топталась на месте и была не способна выпустить конкурентный продукт. Складывалось ощущение, что выпустить действительно современный процессор не просто сложно, но нереально. Как оказалось, новый M1 способен демонстрировать отличные результаты. Да, он не хватает звёзд с неба, но при его невероятной энергоэффективности ему действительно нет равных.

реклама

Всё это значит, что первая попытка Apple не стала победной, ведь общая производительность не достигла уровня Intel и AMD. Как стало известно, уже вскоре нам покажут прокачанную версию M1X, которая успела засветиться в первых тестах, поражая не только одноядерной производительностью, но и способностью работать в многоядерных задачах. Результаты можно рассмотреть на изображении ниже.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3060 ASUS Dual
RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru
Топовая водянка от XPG уже в продаже
RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU
Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU
XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много
-14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 - цены пошли вниз
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Известно, что M1X представляет собой крайне любопытную архитектуру. Так, он обладает 12 полноценными ядрами, из которых 8 (Firestorm) предназначены для решения сложных задач, а другие 4 (Icestorm) обладают пониженными тактовыми частотами. По словам эксперта, который уже получил доступ к новому камушку, он в 1.77 раза быстрее текущего M1. Как видите, в тесте Geekbench он достигает 14 000 баллов в многоядерных тестах. Много это или мало? Ниже сравнение с Ryzen 7 5800X и Core i9-10900K.

реклама

Как видите, Apple не просто подняла планку скорости до невероятных высот, она сделала невозможное, ведь ещё недавно казалось, что создать мощный процессор нереально. Говоря о том, что M1X идёт на равных с 10-ядерным Core i9-10900K, нужно учитывать одну маленькую деталь: Apple работает на 45 ВТ, а Intel может проглотить все 250 Вт, хотя даже его штатное значение составляет 125 Вт. Но и это ещё не всё, ведь перед нами инженерный экземпляр. Эксперты заявляют, что в реальности M1X сможет обойти оба представленных выше процессора. 


Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 3.7 из 5
голосов: 3
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
12
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
73
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16
Обзор игровой мыши ASUS ROG Pugio II
7
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: март 2021
14
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6800 OC (ROG-Strix-RX6800-O16G-Gaming)
14
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & Radeon RX 590 VS Ryzen 3 2200G & GeForce GTX 1660
10
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-1000 (80 Plus Gold)
33
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
40
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
38

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 22
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
8 марта 2021 38
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 32
В погоне за производительностью: процессоры – март 2021
9 марта 2021 40
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 36
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
6 марта 2021 32

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi назвала 22 смартфона, которые первыми получат MIUI 12.5 весной 2021 года
4
Попытка снять крышку с Intel Core i7-11700K (Rocket Lake) вывела процессор из строя
41
Видеокарты NVIDIA слишком требовательны к процессору и теряют 30% скорости на Ryzen 5 1600X – HU
113
Intel раскрыла реальную производительность игровой видеокарты DG2 – уровень GeForce RTX 2080
17
Блокировка аккаунтов криптовалютных бирж в социальных сетях Китая вызывает опасения запрета майнинга
18
Австралийский магазин создал на заказ компьютер за $23000 с двумя RTX 3090 и памятью 128 Гб
16
В Steam бесплатно раздают оригинальную Metro 2033 и с большими скидками распродают другие игры серии
16
По мнению Илона Маска, транспорт в Cyberpunk 2077 не соответствует духу киберпанка
9
HUAWEI в принудительном порядке обновит десятки старых смартфонов до новой прошивки HarmonyOS
7
Дискретная графика Intel DG2 сможет потягаться с GeForce RTX 3070
30
Старые флагманские смартфоны Honor получили стабильную глобальную прошивку Magic UI 4.0
5
Ветеран Eve Online потерял один из самых сильных кораблей Titan Leviathan из-за ошибки новичка
15
В первых тестах Radeon RX 6700 XT успешно противостоит RTX 3070 и 3060 Ti, но рейтрейсинг всё портит
116
Австралийский магазин продал "Царь-компьютер" с двумя RTX 3090 за 23 322$
37
Стартовала продажа Xiaomi Mi 10S: производительнее и дешевле предшественника
1
ASUS выпустит компактный флагманский смартфон ZenFone 8 mini на Snapdragon 888
3
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
154
Гибридный процессор AMD Ryzen 3 5300G протестирован в ряде игр и бенчмарков и предлагается за $177
38
В World of Tanks на следующей неделе стартует IV сезон обновлённого Боевого пропуска
14
Стала известна дата выхода Xiaomi POCO X3 Pro на Snapdragon 860
+

Популярные статьи

10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 4
21
Новые игры и апгрейды компьютера перестали радовать — разбираемся в причинах этого состояния
150
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
73
Watch Dogs Legion: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
16
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3060 Gaming X Trio
12

Сейчас обсуждают

Eugeniy Petrosyan
19:11
Мамкиеы эксперты заявляют. Ну если ось на нем будет не мак, я только за.
Новый 12-ядерный процессор Apple M1X сравнялся с Core i9-10900K в многоядерном тесте Geekbench
MriS
19:07
Да пусть приходит и втыкайте)) Я жду 5800 без Х, другие цп меня не интересуют. х570 мне нужна для большего количества линий pcie. У b450 если у меня воткнуть второй nvme диск, то слоты х1 отваливаются
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Bare_Metal
19:06
>Что тогда заливаете Я? Никогда. Я лишь написал, что ваша мазерборда негодная, потому что не поддерживает зен3, а мои поддерживают и покупал я их также давно как и вы. Во вторник приедет 5900x и я вот...
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
bambino_pukanov
19:03
баксов по 900?
Возобновление поставок GeForce RTX 2060 некоторые производители начнут с середины марта
Владимир Захаров
19:03
Остается только ждать
Возобновление поставок GeForce RTX 2060 некоторые производители начнут с середины марта
MriS
19:03
Что тогда заливаете, что у меня доска плохая, раз сейчас не поддерживает zen3)) Я её купил давно, х570 ещё не было. От куда мне знать даты выхода биосов к ней )) Любой человек этого не знает. Меня би...
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
BeeMaster
19:03
В отличие от тебя, он интересовался историей и пытается понять, что за пизнец тут у нас происходит.
Контроль за государственными субсидиями в полупроводниковой отрасли Китая усилится
Владимир Захаров
19:02
:Ну молодцы Intel
Intel раскрыла реальную производительность игровой видеокарты DG2 – уровень GeForce RTX 2080
NOFX
19:01
Ну вы то видно сразу не фанатьё,при этом в каждой теме подкол в сторону АМД) Я сам вообще на i7 4770K сижу и плохого ничего про него не могу сказать. И 9-серия процов у Intel норм,хотел 9900К брать в ...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero: Темный король
Bare_Metal
18:59
Не надо обманывать, я всем и всегда говорю, что мои 2700х и 3700х - отличные процессоры, на отличных материнских платах.
Небольшое тестирование Core i5-11400F и 11600KF снова показало высокий нагрев и энергопотребление
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем