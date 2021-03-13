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Ветеран Eve Online потерял один из самых сильных кораблей Titan Leviathan из-за ошибки новичка

Некоторые ошибки слишком дорого стоят
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Легендарная космическая игра Eve Online регулярно мелькает в новостях. Чаще всего речь идёт о масштабных баталиях, где в ходе массовых противостояний сгорают сотни тысяч долларов. Игра давно обросла сообществом фанатов, которые проводят в онлайне не так много времени, но возвращаются всякий раз, когда требуется их помощь, либо возникло желание поговорить с боевыми друзьями.

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Многие из тех, кто пришёл в Eve Online много лет назад, давно обзавелись собственными семьями, продолжая оставаться частью сообщества. Они переживают взлёты и падения вместе со своим альянсом, теряя дорогие корабли и получая награду в ходе отчаянных побед над превосходящими силами противника. Суть в том, что в последнее время разработчики констатируют снижение интереса к игре. Некоторые полагают, что проблема в чрезвычайно сложном старте, ведь новое поколение привыкло к простым квестам и сотням подсказок за каждым углом. 

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Почитать о планах разработчиков можно здесь, там есть мнение нескольких представителей сообщества, а также любопытная история, свидетельствующая о том, что перемены назрели. Так, в последнее время в игру приходит всё меньше новичков. При этом большинство из них вступают в ряды одного из альянсов. Вот только их обучениям мало кто занимается, ведь на подобные вещи как правило нет времени. В результате на передовую попадают абсолютно не разбирающиеся в стратегии бойцы, который просто не знают азов игры.

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Как рассказывает один из старейших игроков и член KarmaFleet по фамилии Брудин, он в ходе одного их сражений лишился одного из самых мощных кораблей в игре – титана (Titan) класса Левиафан (Leviathan). Дело было так: в какой-то момент его окружили 400 противников, но у Брудина было время, чтобы уйти, вот только путь ему преградил паренёк на малом фрегате Tech II. Он не позволил скрыться более мощному кораблю с поля боя, поскольку не понимал, что происходит. Как после выяснилось, для новичка это был первый бой, мало того, он пришёл в игру всего 2 недели назад.

Подобные прецеденты научили руководителей альянсов тому, что нужно проводить подготовку новичков более интенсивно. Некоторые сейчас устраивают настоящую охоту на платёжеспособных любителей Eve Online, которые ещё не выбрали сторону конфликта, но готовы купить дорогой корабль, а значит представляют особую ценность. 

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