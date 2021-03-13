Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Легендарная космическая игра Eve Online регулярно мелькает в новостях. Чаще всего речь идёт о масштабных баталиях, где в ходе массовых противостояний сгорают сотни тысяч долларов. Игра давно обросла сообществом фанатов, которые проводят в онлайне не так много времени, но возвращаются всякий раз, когда требуется их помощь, либо возникло желание поговорить с боевыми друзьями.

реклама

Многие из тех, кто пришёл в Eve Online много лет назад, давно обзавелись собственными семьями, продолжая оставаться частью сообщества. Они переживают взлёты и падения вместе со своим альянсом, теряя дорогие корабли и получая награду в ходе отчаянных побед над превосходящими силами противника. Суть в том, что в последнее время разработчики констатируют снижение интереса к игре. Некоторые полагают, что проблема в чрезвычайно сложном старте, ведь новое поколение привыкло к простым квестам и сотням подсказок за каждым углом.

анонсы и реклама -14000р на RTX 3060 ASUS Dual RTX 3060 MSI Gaming - слив за копейки RTX 3070 <b>дешевле всего и всех</b> в Compeo.ru Топовая водянка от XPG уже в продаже -15000р на RTX 3060 MSI Ventus Цены на видеокарты пошли круто вниз -14000р на RTX 3060 Gigabyte Eagle Еще одна топ видяха с мегаскидкой RTX 3060 - цены пошли вниз Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам Много RTX 3090 в XPERT.RU

Почитать о планах разработчиков можно здесь, там есть мнение нескольких представителей сообщества, а также любопытная история, свидетельствующая о том, что перемены назрели. Так, в последнее время в игру приходит всё меньше новичков. При этом большинство из них вступают в ряды одного из альянсов. Вот только их обучениям мало кто занимается, ведь на подобные вещи как правило нет времени. В результате на передовую попадают абсолютно не разбирающиеся в стратегии бойцы, который просто не знают азов игры.

реклама

Как рассказывает один из старейших игроков и член KarmaFleet по фамилии Брудин, он в ходе одного их сражений лишился одного из самых мощных кораблей в игре – титана (Titan) класса Левиафан (Leviathan). Дело было так: в какой-то момент его окружили 400 противников, но у Брудина было время, чтобы уйти, вот только путь ему преградил паренёк на малом фрегате Tech II. Он не позволил скрыться более мощному кораблю с поля боя, поскольку не понимал, что происходит. Как после выяснилось, для новичка это был первый бой, мало того, он пришёл в игру всего 2 недели назад.

Подобные прецеденты научили руководителей альянсов тому, что нужно проводить подготовку новичков более интенсивно. Некоторые сейчас устраивают настоящую охоту на платёжеспособных любителей Eve Online, которые ещё не выбрали сторону конфликта, но готовы купить дорогой корабль, а значит представляют особую ценность.