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Microsoft десятилетиями занимается улучшением собственной настольной операционной системы. Тысячи лучших индийских программистов сутками оптимизируют длинный код Windows, в попытке сделать идеальную среду для работы как с популярными программами, так и с профессиональным сложным ПО. На самом деле это действительно сложная задача, ведь ОС должна быть лёгкой, обеспечивая простой сёрфинг в сети. Также она должна быть функциональной, обладая достаточным набором программ для старта. Кроме того, она обязана быть гибкой, ведь никто не может вас ограничивать в установке важных для вас утилит и приложений. В конце концов нельзя забывать о геймерах, ведь система не должна тянуть игры вниз, снижая производительность.

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Пока идеальной операционки написать не удалось, но в ближайшее время Microsoft обещает большие перемены в Windows 10. Так, вместе с системой идёт множество программ. Судя по всему, есть статистика их использования, говорящая о непопулярность некоторых из них. Это значит, что нет никакого смысла держать их в базовой версии. В данном случае речь идёт о таких приложениях, как 3D Viewer, Paint 3D и математической панели для создания формул.

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Инсайдеры уже получили первые сборки Windows 10 версии 21H2, в которых часть ПО исключена (нет приложений для художников и любителей математических формул). Microsoft заявляет, что в новом большом обновлении Sun Valley будет предпринята попытка сделать ОС легче, а пользовательский опыт проще. Вполне возможно, что это только начало, ведь операционная система перегружена.

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По словам Microsoft, если вам понадобиться одно из этих приложений, вы всегда можете скачать его из магазина бесплатно. Стоит учитывать, что речь идёт только о чистой установке. Если вы получите Windows 10 № 21H2 в качестве обновления, то все эти программы у вас останутся, а значит разгружать систему придётся собственными силами.