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Полгода назад группа исследователей представила процессор Morpheus. Он основывается на архитектуре RISC-V, а его создатели выбрали необычный способ рекламы своего детища. Так, вместо того чтобы рассказывать об его невероятной скорости, о тактовых частотах и способности обрабатывать бесчисленное количество задач, они предложили сообществу хакеров взломать процессор.

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Специально для этой цели был объявлен старт программы Bug Bounty hunt. Организаторы в шутку называют её сообществом охотников за головами, уверяя, что никто не сможет даже приблизиться к получению доступа к внутреннему коду чипа. На данный момент более 500 групп хакеров осуществили множество попыток взломать необычный процессор. Деталей на этот счёт нет, поскольку сами хакеры не склонны делиться своими наработками с другими, желая прийти к финишу первыми.

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Рассказывая о конструкции чипа, создатели приводят в пример кубик Рубика. Представьте, что вы пытаетесь собрать шестигранник имея только одну попытку. Мало того, каждый раз, когда вы крутите одну из сторон, куб полностью в случайном порядке перестраивает все цвета. Примерно такая же ситуация и с Морфиусом (Morpheus). Его система шифрования постоянно меняет ключевые данные о расположении и особенностях ядра, рендомизируя их каждые несколько миллисекунд.

Что любопытно, всё это никак не влияет на простоту написания ПО для нового процессора. Чип оказался действительно крепким орешком. Неясно, будут ли хакеры предпринимать ещё попытки, но в данный момент Morpheus уже предлагается как мощнейшая система безопасности. На его основе идёт построение облачных хранилищ, разворачиваются биометрические сервисы, защищающие медицинские, финансовые и многие другие данные.