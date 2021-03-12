Видеокарты NVIDIA слишком требовательны к процессору и теряют 30% скорости на Ryzen 5 1600X – HU
Видеокарта считается чуть ли не самым важным компонентом любого игрового компьютера и ноутбука. Долгое время нам рассказывали, что существует прямая зависимость между процессором и видеокартой, при этом первый обязательно должен раскрывать вторую. Якобы, недостаточно мощный камень не позволит расправить графическому чипу крылья, что негативно скажется на общей производительности. Мало того, фактически ваша система будет пыхтеть в холостую, ведь вся невероятная мощь окажется утеряна где-то между CPU и GPU.
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В данный момент мы не будем вдаваться в длительные споры на эту тему, ограничившись констатацией факта: видеокарты NVIDIA ужасно работают на слабых процессорах, тогда как AMD отлично функционируют даже на старой кофеварке. На самом деле мы немного утрируем ситуацию. Ниже представлены результаты тестирования, проведённого командой Hardware Unboxed. Ребята уверяют, что всё именно так, как мы описываем. Давайте смотреть.
Hardware Unboxed указывает, что тесты проводились на тяжёлых играх: Horizon Zero Dawn и Watch Dogs: Legion, но в данном случае нам достаточно самого факта, подтверждающего высказанную теорию. Дело в том, что 2 поколения графических чипов на архитектуре NVIDIA Turing и Ampere ужасно себя чувствуют на старых процессорах. AMD RDNA 2 здесь явно выигрывают, но никто не может сравниться с первым поколением RDNA.
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Речь идёт о видеокартах Radeon RX 5700/5600 XT, которые не теряют производительности даже на медленном 4-ядернике Core i3-10100. Hardware Unboxed подчёркивают, что не могут пояснить причину падения производительности на 30%.
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