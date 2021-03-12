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Известно, что в ближайшее время ожидается выход ещё одной игровой видеокарты AMD. Это будет Radeon RX 6700 XT, способная предложить 12 Гб видеопамяти, работающей на 192-битной шине со скоростью 16 Гбит/с. Ещё до выхода первых тестов нам сообщали, что это будет мощный конкурент GeForce RTX 3060 Ti. Что же, судя по последним новостям, производительность видеокарты окажется куда более ощутимой.

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Ниже можно увидеть, как новая Radeon RX 6700 XT не только обходит младшую версию RTX 3060 Ti, но и в как минимум половине игр оказывается быстрее RTX 3070. Стоит отметить, что в этом нет ничего удивительного, ведь красные оснастили свою карту 12 Гб памяти, против 8 Гб у NVIDIA.

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А вот с трассировкой лучей пока есть проблемы, ведь здесь заметно отставание не только от старшей, но и от младшей модели. Спасти положение может новая технология Super Resolution, которая является прямым аналогом DLLS от NVIDIA, но пока мы о ней слышим больше, чем видим реальных результатов её реализации.

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Напомним, Radeon RX 6700 XT сможет разгоняться до 2581 МГц в режиме буста, получит 11-фаз питания и потребует дополнительных 8+6 пин разъём. TDP приближаются к 230 Вт, что близко к конфигурации GeForce RTX 3070. При этом рекомендованные цены также максимально близки (479 против 499 соответственно).