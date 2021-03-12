Китайская SMIC догнала Intel в производственном техпроцессе и планирует перейти на 10-нм
В последние несколько лет США отчаянно пытаются отнять свои технологии у Китая. На самом деле всё куда сложнее, ведь доля американских патентов часто не превышает нескольких процентов, но политика правительства такова, что все несогласные подпадают под санкции, а это смертельно для бизнеса. Это значит, что ни корейская Samsung и даже тайваньская TSMC напрямую подотчётны специальному комитету в Америке, решающем, кому они будут поставлять свою продукцию.
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Первой, кто почувствовал на себе ограничения, стала китайская ZTE, а следом за ней HUAWEI. Несмотря на все договорённости, первая так и осталась под санкциями, а вторая лишена доступа к высокотехнологичным комплектующим. В связи с этим внутри Китая давно реализуется план по разработке более современных полупроводниковых технологий. На передовой находится Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).
Как стало известно, китайцы не только освоили 14-нм техпроцесс (близкий к тому, что предлагает Intel), но и добились выхода на его основе годных чипов с 95% точностью. Это значит, что процент брака минимален, что делает SMIC одним из немногих производителей, способных на столь впечатляющие успехи. Одновременно с этим ходят слухи, что китайская компания готова перейти к освоению 10-нм техпроцесса.
Эксперты сильно сомневаются, что китайцы способны на покорение подобных вершин. Вот только стоит учитывать, что эти самые эксперты проживают в той самой США, а значит относятся к попыткам китайских технологичных компаний выйти из-под контроля западных партнёров негативно.
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