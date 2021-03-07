AMD опубликовала решение проблемы отключения USB-устройств на процессорах Ryzen
Не так давно стало известно о проблемах с подключением различных USB-устройств с процессорами Ryzen 3000-й и Ryzen 5000-й серии на материнских платах 500-й и 400-й серии. Сообщается, что могут происходить как обрывы подключения на несколько секунд, так и полная потеря сигнала. Всё это сделало пользовательский опыт некомфортным для многих владельцев подобного оборудования, ведь кроме мышки и клавиатуры, теряющих сигнал во время игры, у вас могут отказать внешние накопители, устройства захвата изображений и многое другое, что мешает осуществлению важных рабочих задач.
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Известно, что AMD уже признала проблему, сообщив, что работает над её устранением. Мало того, один из пользователей даже получил официальное письмо от службы поддержки с перечислением тех действий, которые стоит совершить для восстановления работоспособности работы контроллера. Счастливчику предлагается обновить ОС Windows 10 до последней редакции, установив все возможные обновления. После этого обновить BIOS на материнской плате. В конце стоит скачать драйвер для процессора Ryzen за номером 2.13.27.501. Скачать его можно по этой ссылке.
Если это не поможет (а это, оказывается, может не помочь), стоит включить режим PCIe с Gen4/Auto на Gen 3 в BIOS, а также отключить настройку Global C-State в прошивке материнской платы в BIOS. Эксперты заявляют, что первые три идеи выглядят логично, и позволят устранить большинство проблем. Вот только они не имеют отношения к сложностям в работе контроллера. Последние два способа повторяют то, что ранее предлагали пользователи. Что любопытно, ранее энтузиасты предлагали устранить ошибку путём переустановки USB-портов и корневых концентраторов вручную с полным отключением неактивных USB-заголовков. Когда будет выпущен патч с официальными исправлениями, пока неясно.
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