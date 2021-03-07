Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Традиционные способы обмена и вывода криптовалюты сопряжены с целым рядом рисков. Злоумышленники могут вас поджидать за каждым углом, пытаясь завладеть вашими накоплениями. Для минимизации рисков созданы специализированные платформы, работающие по принципу смарт-контрактов. Они заявляют, что позаботятся о безопасности криптовалюты. Может быть это и так, вот только кто позаботится о них самих?

реклама

Одна их таких платформ под названием PAID Network несколько дней назад подверглась масштабной хакерской атаке, в результате чего злоумышленник который выпустил поддельных токенов на 160 миллионов долларов. После этого он воспользовался услугами биржи Uniswap, что позволило ему вывести 2000 монеток Эфира на общую сумму 3 миллиона долларов.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Все остальные средства была заблокированы, а значит ущерб оказался не такой большой. Однако даже 3 миллиона – это немалые деньги, которые в первую очередь обернутся репутационными потерями.

реклама

На фоне столь драматичных событий цена PAID просела на 90% и на момент написания материала продолжала терять позиции. Вообще стоит учитывать, что все эти хвалёные защиты на поверку оказываются дырявым решетом. Так, в феврале неизвестный злоумышленник умудрился взломать протокол DeFi в Cream Finance. Воспользовавшись гигантской дырой с мгновенными займами ему удалось испариться с $37.5 миллионами.