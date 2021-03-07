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За несколько месяцев хакеры опустошили защищённые хранилища криптовалюты на десятки миллионов $

Защищённые хранилища оказались дырявыми как решето
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Традиционные способы обмена и вывода криптовалюты сопряжены с целым рядом рисков. Злоумышленники могут вас поджидать за каждым углом, пытаясь завладеть вашими накоплениями. Для минимизации рисков созданы специализированные платформы, работающие по принципу смарт-контрактов. Они заявляют, что позаботятся о безопасности криптовалюты. Может быть это и так, вот только кто позаботится о них самих?

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Одна их таких платформ под названием PAID Network несколько дней назад подверглась масштабной хакерской атаке, в результате чего злоумышленник который выпустил поддельных токенов на 160 миллионов долларов. После этого  он воспользовался услугами биржи Uniswap, что позволило ему вывести 2000 монеток Эфира на общую сумму 3 миллиона долларов.

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Все остальные средства была заблокированы, а значит ущерб оказался не такой большой. Однако даже 3 миллиона – это немалые деньги, которые в первую очередь обернутся репутационными потерями. 

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На фоне столь драматичных событий цена PAID просела на 90% и на момент написания материала продолжала терять позиции. Вообще стоит учитывать, что все эти хвалёные защиты на поверку оказываются дырявым решетом. Так, в феврале неизвестный злоумышленник умудрился взломать протокол DeFi в Cream Finance. Воспользовавшись гигантской дырой с мгновенными займами ему удалось испариться с $37.5 миллионами. 

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