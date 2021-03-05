Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Новая GeForce RTX 3050 Ti может оказаться неэффективна в майнинге, получив 4Гб памяти и шину 128-бит

Отличная геймерская видеокарта, которая будет бесполезна в майнинге
[ ] для раздела Блоги
+
Много 3060 Ti в продаже, цены пошли вниз, смотри
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сейчас самой недорогой видеокартой NVIDIA текущего поколения является GeForce RTX 3060. На самом деле назвать её недорогой не поднимается рука, ведь сейчас самая дешёвая модель оценена в невероятные 90 000 рублей и выше. Как бы там ни было, она позиционируется как самая недорогая, поэтому мы так и будем её называть. Сегодня появилась информация, что уже скоро NVIDIA может выпустить новую GeForce RTX 3050 Ti, которая не только сможет предложить низкую цену, но и трассировку лучей в комплекте.

реклама

Выход GeForce RTX 3050 Ti логичен, поскольку карта с похожим наименованием и позиционированием выходила почти во всех предыдущих поколениях NVIDIA. Загадкой оставались лишь сроки и технические характеристики. И вот здесь порадовать вас нечем. Согласно новым сведениям, новинка получит всего 4 Гб видеопамяти и 128-битную шину. Ну а сроки вообще расплывчаты. Хотя, если появились первые упоминания о графическом чипе, то он может уже находиться на финальной стадии тестирования. 

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Если отталкиваться от мнения экспертов, то даже несмотря на 4 Гб памяти, новинка окажется быстрее RTX 2060, а значит обеспечит достойный уровень производительности в играх. А вот майнеров порадовать нечем. Первое – это 128-битная шина, которая крайне недружелюбна к добыче криптовалюты. Второе – 4 Гб видеопамяти маловато, а значит хешрейт будет ужасно низким. 

Предполагается, что GeForce RTX 3050 Ti получит цену от 230 до 280 долларов. Одновременно с этим может появиться и младшая версия без приставки «Ti». Скорее всего она будет предлагаться по цене ниже 200 долларов. Также сообщается, что старшая модель будет довольствоваться TGP 60 Вт. 

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
1
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
7
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
11
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
30
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
32
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
33
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 47
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 30
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 32
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
1 марта 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг Эфира при текущей цене видеокарт невыгоден, срок окупаемости Radeon 6900XТ равен 16 месяцев
102
Один из первых обладателей Core i7-11700K сравнил игровую производительность новинки с Core i7-8700K
40
Новая Radeon RX 6700 XT оказалась даже лучше, чем мы думали
99
Курс биткоина снова устремился вверх
38
realme 8: Super AMOLED-дисплей, чипсет Helio G95 и камера на 64 мегапикселя
+
Microsoft официально представила Power Fx — простой язык программирования, основанный на логике Excel
1
NVIDIA ограничит производительность GeForce RTX 3080 Ti в майнинге
48
Xiaomi назвала 25 актуальных смартфонов серий POCO и Redmi, которые первыми получат MIUI 12.5
+
Samsung начинает производство своих телевизоров Neo QLED
5
Nvidia: майнинг не повлиял ни на продажи RTX 3060, ни на остальные видеокарты нового поколения
26
Intel Core i7-11700K обошел AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 9 5950X в тестировании на UserBenchmark
26
Второй год жизни GeForce NOW разменяла с шестью миллионами пользователей
10
Core i3-10105F вышел победителем против Ryzen 3 3100 в ряде игр при меньшей цене — тест Loki's Tech
32
Вице-президент NVIDIA сообщила, что GeForce RTX 3000 пользуется большим успехом у геймеров
64
Xiaomi Redmi Note 10 представлен официально – Snapdragon 678, AMOLED и Android 11 за 165 долларов
1
GeForce RTX 3080 Ti так же получит ограниченные возможности майнинга
29
Обновление Windows 10 Sun Valley получит системные значки с интерфейсом Fluent UI
11
Глава DNS признал провал с продажей GeForce RTX 3060, но не знает как решить проблему майнеров
42
Процессор Apple M1 обошёл 8-ядерный Ryzen 9 5980HS на 11% в «правильном» тесте Geekbench 5.3
6
Средняя цена GeForce RTX 3060 на Авито перевалила за 92 тысячи рублей
20

Популярные статьи

Как мне удалось победить зависания компьютера и постоянно увеличивающиеся ошибки UltraDMA на SSD
124
Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
128
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
11
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
355
Windows 10 Pro предлагается с большой скидкой на распродаже к 8 марта
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
1
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
7

Сейчас обсуждают

SlasheR
23:23
Как то очень быстро синие с красными поменялись ценой. Я даже не упрекаю, это просто факт. Мне бы всё же хотелось, чтобы синие выпустили что то достойное, от нормальной конкуренции выигрывает пользов...
Настольный процессор Intel Core i7-11700K снова появился в продаже и стал ещё дешевле
vadimca555
23:20
ауу,3060 вы гдее?
RTX 3080 Ti получит защиту от майнеров как у RTX 3060
Александр Дедок
23:18
Бред
По энергопотреблению биткоин сравнялся с Нидерландами и это требует экологического регулирования
Rimm
23:18
по три десятка берут в одни руки))
RTX 3080 Ti получит защиту от майнеров как у RTX 3060
Bare_Metal
23:16
Вам не дадут мощности больше, чем позволяет текущая генерирующая и транспортная инфраструктура? Вы это понимаете? Если захотят получить больше, то будут строить новые генерирующие мощности и транспорт...
По энергопотреблению биткоин сравнялся с Нидерландами и это требует экологического регулирования
REY_B_
23:15
Проклятый капитализм! Заставляет людей с детского сада делать карьеру!!! То ли дело Раша... Народ кивает на Путина, дескать "он должен". Путин по своей "вертикали" все спускает на народ. Дескать "нар...
Учёба на отлично стала одним из факторов успеха Илона Маска
Сергей Ащев
23:15
Кому нужен вообще Samsung?
Samsung начинает производство своих телевизоров Neo QLED
Alexander Rokov
23:15
30 лет назад альтернативной энергетики ВООБЩЕ не существовало, а сейчас более половины годовой выработки электроэнергии Германии, например - это именно альтернативная энергетика.
По энергопотреблению биткоин сравнялся с Нидерландами и это требует экологического регулирования
Александр Дедок
23:14
Ну так мощности то откуда взять? Речь идёт про майнинг БИТКОИНА! Его особенность что сложность растет по экспоненте и соответственно точно так же в геометрической прогрессии увеличивается энергопотреб...
По энергопотреблению биткоин сравнялся с Нидерландами и это требует экологического регулирования
Karely Coleman
23:14
я бы так не сказал
По энергопотреблению биткоин сравнялся с Нидерландами и это требует экологического регулирования
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем