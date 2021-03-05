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Сейчас самой недорогой видеокартой NVIDIA текущего поколения является GeForce RTX 3060. На самом деле назвать её недорогой не поднимается рука, ведь сейчас самая дешёвая модель оценена в невероятные 90 000 рублей и выше. Как бы там ни было, она позиционируется как самая недорогая, поэтому мы так и будем её называть. Сегодня появилась информация, что уже скоро NVIDIA может выпустить новую GeForce RTX 3050 Ti, которая не только сможет предложить низкую цену, но и трассировку лучей в комплекте.

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Выход GeForce RTX 3050 Ti логичен, поскольку карта с похожим наименованием и позиционированием выходила почти во всех предыдущих поколениях NVIDIA. Загадкой оставались лишь сроки и технические характеристики. И вот здесь порадовать вас нечем. Согласно новым сведениям, новинка получит всего 4 Гб видеопамяти и 128-битную шину. Ну а сроки вообще расплывчаты. Хотя, если появились первые упоминания о графическом чипе, то он может уже находиться на финальной стадии тестирования.

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Если отталкиваться от мнения экспертов, то даже несмотря на 4 Гб памяти, новинка окажется быстрее RTX 2060, а значит обеспечит достойный уровень производительности в играх. А вот майнеров порадовать нечем. Первое – это 128-битная шина, которая крайне недружелюбна к добыче криптовалюты. Второе – 4 Гб видеопамяти маловато, а значит хешрейт будет ужасно низким.

Предполагается, что GeForce RTX 3050 Ti получит цену от 230 до 280 долларов. Одновременно с этим может появиться и младшая версия без приставки «Ti». Скорее всего она будет предлагаться по цене ниже 200 долларов. Также сообщается, что старшая модель будет довольствоваться TGP 60 Вт.