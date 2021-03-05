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В 2017 году Биткоин находился в стадии роста. Аналитики прочили криптовалюте счастливое будущее, предрекая рост до 100 и более тысяч долларов. Сегодня мы знаем, что всё пошло по другому сценарию, ведь в начале 2018 года Биткоин резко упал, утащив за собой в пропасть безнадёжности все остальные криптовалюты. По мнению некоторых аналитиков, самым большим выгодоприобретателем стала NVIDIA. Компания демонстрировала сверхдоходы, уверяя, что видеокарты покупают обычные геймеры, а не какие-то там майнеры.

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В 2018 году фонд Ironworkers Local 580 Joint Fun подал на NVIDIA в суд. Причина проста – те, кто купил акции компании в период между 10 мая 2017 и 14 ноября 2018 годами, остались в проигрыше. Дело в том, что в это время стоимость ценных бумаг компании NVIDIA находилась на пике, а позднее резко упала, что сделало многих инвесторов гораздо беднее. В иске сказано, что представители компании вводили геймеров и инвесторов в заблуждение. Якобы, получив доход в размере 1.73 миллиарда долларов, 1.126 миллиарда были отнесены к игровому сектору, тогда как в реальности всё разобрали майнеры.

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Суд Калифорнии поставил в деле жирную точку. Предлог простой: определить, кому ушли видеокарты, нереально. Ситуация повторяется, ведь сегодня нам говорят, что майнеры ни в чём не виноваты, а вот жадные геймеры раскупают всё по завышенным ценам. Отметим, что среди участников процесса было много геймеров, которые полагали, что смогут добиться справедливости. Считалось, что поражение заставит NVIDIA изменить свою политику, что позволит улучшить ситуацию на рынке. Судя по всему, ничего не изменится.