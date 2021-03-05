Майнинг Эфира при текущей цене видеокарт невыгоден, срок окупаемости Radeon 6900XТ равен 16 месяцев
В последнее время криптовалюты находятся в постоянном движении. Биткоин прыгает, набирая и сбрасывая по несколько тысяч долларов в сутки. Точно такая же ситуация происходит и с Эфиром. Любимая криптовалюта владельцев мощных видеокарт закрепилась на позиции 1500 долларов и не собирается сдавать позиции. Вот только всё это никак не проясняет, выгодно ли в настоящее время вкладывать в ферму. Сегодня мы дадим ответ на вопрос, стоит ли покупать видеокарту для майнинга и на чём лучше остановиться.
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Первая на очереди GeForce RTX 3080. Сегодня найти сверхмощную геймерскую карточку по рекомендованной цене крайне сложно. В Ситилинк одна из моделей производства Palit оценена в 223 990 рублей (чуть более 3000 долларов). Согласно данным калькулятора на сайте F2pool, 8 таких карточек выдают 59.79 доллара. Таким образом одна обеспечивает уверенные 7.43 доллара в сутки, а вся ферма в месяц будет приносить 1793 доллара и 223 на одну единицу. Путём несложных подсчётов выясняем, что полная окупаемость фермы из 8 видеокарт (либо только одной карты) займёт больше 13 месяцев, а значить вернуть деньги практически нереально.
Теперь давайте изучим эффективность Radeon RX 6900XТ. Модель производства Asus с учётом большой скидки стоит 182 990 рублей, что соответствует 2472 долларам. Ферма из восьми таких видеокарт даёт нам 40.24 доллара в сутки или около 5 долларов на одну карту. Это значит, что в месяц мы получим 1207/150 долларов. Таким образом окупить одну такую карту или всю ферму можно за 16 с половиной месяцев. Просто ужасно.
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А вы хотите ещё взять кредит на покупку фермы? Дерзайте, но помните, что даже эти сроки могут оказаться нереалистичными, ведь никто не гарантирует, что цена на Эфир не упадёт. В этом случае ваше вложение окажется пустой тратой времени, а кредит придётся возвращать.
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