Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В последнее время криптовалюты находятся в постоянном движении. Биткоин прыгает, набирая и сбрасывая по несколько тысяч долларов в сутки. Точно такая же ситуация происходит и с Эфиром. Любимая криптовалюта владельцев мощных видеокарт закрепилась на позиции 1500 долларов и не собирается сдавать позиции. Вот только всё это никак не проясняет, выгодно ли в настоящее время вкладывать в ферму. Сегодня мы дадим ответ на вопрос, стоит ли покупать видеокарту для майнинга и на чём лучше остановиться.

реклама

Первая на очереди GeForce RTX 3080. Сегодня найти сверхмощную геймерскую карточку по рекомендованной цене крайне сложно. В Ситилинк одна из моделей производства Palit оценена в 223 990 рублей (чуть более 3000 долларов). Согласно данным калькулятора на сайте F2pool, 8 таких карточек выдают 59.79 доллара. Таким образом одна обеспечивает уверенные 7.43 доллара в сутки, а вся ферма в месяц будет приносить 1793 доллара и 223 на одну единицу. Путём несложных подсчётов выясняем, что полная окупаемость фермы из 8 видеокарт (либо только одной карты) займёт больше 13 месяцев, а значить вернуть деньги практически нереально.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Теперь давайте изучим эффективность Radeon RX 6900XТ. Модель производства Asus с учётом большой скидки стоит 182 990 рублей, что соответствует 2472 долларам. Ферма из восьми таких видеокарт даёт нам 40.24 доллара в сутки или около 5 долларов на одну карту. Это значит, что в месяц мы получим 1207/150 долларов. Таким образом окупить одну такую карту или всю ферму можно за 16 с половиной месяцев. Просто ужасно.

реклама

А вы хотите ещё взять кредит на покупку фермы? Дерзайте, но помните, что даже эти сроки могут оказаться нереалистичными, ведь никто не гарантирует, что цена на Эфир не упадёт. В этом случае ваше вложение окажется пустой тратой времени, а кредит придётся возвращать.