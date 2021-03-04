Процессоры Intel в магазинах РФ сильно подешевели – скидки на модельный ряд 2020 до 5000 рублей
Видеокарты подорожали до такой степени, что купить их могут себе позволить либо миллионеры, либо сумасшедшие майнеры. Кто в здравом уме решится заплатить 235 000 рублей за GeForce RTX 3080? Во всём этом есть как минимум один большой плюс: геймеры перестали собирать мощные игровые компьютеры. Это значит, что мощные процессоры покупаются не так активно, как это было ещё несколько месяцев назад, и сейчас самое лучше время задуматься об усилении мощи собственного ПК.
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Итак, в данный момент в магазине Ситилинк стартовал сезон больших скидок на процессоры Intel. На самом деле выбор огромен, но некоторые из наиболее интересных предложений мы озвучим. Пожалуй, лучшим выбором этой весны может стать Core i9-10900. Он подешевел на 5 тысяч, что позволяет купить его за 34 990 рублей. Учтите, что здесь не только полноценные 10 ядер, но и встроенная графика. Точно такая же скидка и на Core i9-10900F. Он является полной копией предыдущего камня с отключённой графикой и подешевел на 5000 рублей.
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Любителей мощных систем может заинтересовать 8-ядерный Core i7-10700K. Это полноценный игровой камень, способный значительно увеличить производительность вашей системы. Скидка на него составила 3000 рублей. Если вы хотите сэкономить, но получить скоростной процессор, то можно присмотреться к Core i5-10600KF. Он потерял 4 тысячи и отличается отключённой графикой и отличными показателями производительности, позволяя достичь 4.8 ГГц в режиме буста.
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