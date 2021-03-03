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Давайте подумаем, за сколько сегодня реально купить видеокарту GeForce RTX 3070? Если не пытаться выгадать, взяв у перекупщиков без гарантии, то меньше 130 тысяч найти подобный продукт сложно. А теперь, внимание, второй вопрос: сколько сегодня стоит игровой ноутбук с мощным процессором Core i7, 16 Гб ОЗУ, накопителем на 512 Гб и IPS-дисплеем? Можно найти и за 170 тысяч и даже дешевле.

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Судя по всему, именно такие вопросы себе задавали китайские майнеры, когда начали массово скупать игровые ноутбуки на базе нового поколения видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000-й серии. Мало того, что это готовый компьютер, так его после можно легко сбыть по частям, либо даже целиком, если он выживет в ходе утомительной добычи криптовалюты.

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Как сообщается, китайские майнеры заинтересованы в ухудшении характеристик новых ноутбуков за счёт снижения производительности процессора и уменьшения оперативной памяти. Ясно, что они бы предпочли чистый графический чип, но это нереально. Некоторые крупные фермы уже обратились к производителям с просьбой выпустить серию ноутбуков с мощными видеокартами, удешевив всё остальное. Другие – просят дать им ещё больше геймерских ноутбуков.

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Неясно, есть ли у NVIDIA какой-то план. Ведь несколько лет назад из-за перепроизводства графических чипов компания уже сталкивалась с масштабным кризисом. Ясно, что Дженсен Хуанг не хочет, чтобы через год на вторичном рынке появились десятки и сотни тысяч недорогих ноутбуков с мощными игровыми видеокартами.