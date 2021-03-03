Геймер устроил сражение между самым сильным боссом Valheim и 50 голодными волками
Valheim стала настоящим откровением этой зимы в Steam. Она представляет собой популярный нынче жанр выживача, что неминуемо ведёт к сравнению с культовыми Minecraft и Terraria. С момента появления игры в раннем доступе прошло чуть больше месяца, а Valheim уже завоевала любовь сотен тысяч геймеров. Что и говорить, ведь 120 тысяч крайне позитивных оценок в Steam говоря сами за себя.
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Разработчики не гонятся за текстурами в формате 4К, не спешат реализовывать самую продвинутую графику и не рассказывают нам о революции, в ходе которой будет создан настоящий Next Gen. На самом деле проект просто развивается. Сейчас там есть далеко не всё из запланированного, но создатели обещают увеличить количество контента. Если вы уже заинтересованы, милости просим в Steam, там есть вся необходимая информация.
Что любопытно, кроме особого упора на физику и реалистичность, в игре тщательно проработаны монстры. Из них, кажется, финальный босс просто невероятно крут. Геймеры уже давно нашли простой способ одержать над ним победу, но энтузиаст придумал ещё более невероятный сценарий, который в любой другой игре был бы нереализуем.
Паренёк под ником WoodDivision5 рассказал на Reddit, что для победы над Яглутом ему пришлось вырастить 50 яростных и крайне злобных волков. Отметим, что игра даёт возможность приручения животных, но ещё никто не додумался наплодить стаю волков. Поскольку расстояние от дома, до места расположения монстра было очень длинным, по пути у WoodDivision5 погибло два волка, но оставшиеся 48 просто разорвали непобедимого босса в клочья. Посмотреть видео можно здесь.
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