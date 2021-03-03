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Современные видеокарты можно легко назвать настоящим праздником для любителей спецэффектов. Сегодня сложно отыскать модель, в которой нет RGB-подсветки. На самом деле это выглядит странно, ведь в большинстве случаев карта будет заперта внутри системного блока. Всё это повышает цены на и без того дорогие видеокарты, что бьёт по карману пользователя. Как стало известно, некоторые производители пытаются удешевить конечный продукт, отказавшись от ярких огоньков.

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Colorful – это один из крупнейших партнёров NVIDIA в Китае. Немалый доход компания получает за счёт серии iCafe, которая не попадает на пользовательский рынок, предназначаясь для интернет-кафе. Вот только в последнее время в Китае всё больше подобных заведений перепрофилируются в майнинговые фермы, а значит самое время и Colorful найти новые рынки сбыта.

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В сети засветились две новые видеокарты GeForce RTX 3060 и RTX 3060 Ti, которые созданы в рамках серии iCafe. Они имеют идентичный дизайн и построены на одной печатной плате. Это тем более удивительно, что первая основана на GPU GA106, а вторая на GA104. Предполагается, что они не должны перегреваться, поскольку не оснащены подсветкой, имеют заблокированный TGP и не поддаются разгону. Что любопытно, поскольку интернет-кафе становится всё меньше, карты пойдут майнерам. Точные цены не оглашаются, но шахтёры точно будут довольны.