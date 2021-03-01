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В наше время все хотят стать блогерами, майнерами, а лучше постить на YouTube ролики о том, как отлично работает майнинг ферма. Что же, в ближайшее время у наших читателей может появиться реальная возможность получить скоростную GeForce RTX 3080 в качестве приза за несложный конкурс.

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Как обычно, не всё так просто, ведь жизнь состоит из сплошных подвохов и сюрпризов, большая часть из которых неприятные. Так, конкурс объявила малоизвестная команда ютуберов Actina, которая недавно преодолела магическую планку в 500 подписчиков. Казалось бы, что тут такого? Дело в том, что ребята поляки, а значит вам придётся вооружиться переводчиком.

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Суть задания такова: нужно показать, как вы действительно страдаете без мощной видеокарты. Как проводите время, создаёте фильмы или же смотрите сериалы, играете в игры, либо делаете что-то другое. Всё это должно быть сделано в формате клипа, необязательно видео, можно создать отдельные ролики и снабдить их весёлыми мемами и надписями.



В качестве приза можно получить новенькую GeForce RTX 3080 производства MSI. В том, что конкурс реален, можно не сомневаться, ведь он проходит при поддержке сайта Benchmark. Как мы уже написали, большим препятствием может быть незнание польского языка, но, если вы действительно хотите видеокарту, сделайте на эту тему действительно впечатляющий ролик, возьмите ребят за душу. Мало то, вдруг именно вам улыбнётся удача. Кстати, подпишетесь на их канал, ведь это обязательное условие.