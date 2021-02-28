Партнёры NVIDIA могут перестать выпускать GeForce RTX 3060 Ti, если им не разрешат поднять цены
Когда мы с вами заглядываем в компьютерный магазин и видим, что видеокарты стоят более 100 тысяч долларов, мы в первую очередь критикуем NVIDIA, которая оказалась неспособна выпустить достаточное количество графических чипов. Далее идут майнеры, для которых видеокарта скорее инструмент, чем развлечение. Достаётся вездесущим перекупщикам и производителям видеокарт. На самом деле всё гораздо сложнее, ведь прежде чем продукт поступит в розницу он проходит через несколько рук.
реклама
Это значит, что производители видеокарт, которых часто винят в излишней жадности, могут оказаться совсем не причём. Сегодня появилось очередное подтверждение этой информации. Как сообщается, новые графические чипы семейства Ampere оказались дорогими и горячими, а NVIDIA требует от производителей придерживаться определённых цен. В итоге это приводит к массе проблем, что может негативно сказаться на работе готовых продуктов.
К примеру, сейчас производить GeForce RTX 3060 Ti стало просто невыгодно, ведь она на 100 долларов дешевле старшей версии RTX 3070, но сам графический чип ненамного дешевле, а дорогая система охлаждения съедает и без того несущественную разницу между ними. Из создавшейся ситуации есть три выхода: либо NVIDIA откажется от регуляции цен, либо придётся снизить количество выпускаемых RTX 3060 Ti за счет ухудшения системы охлаждения, либо просто перестать выпускать менее выгодные модели.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила