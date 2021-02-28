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Когда мы с вами заглядываем в компьютерный магазин и видим, что видеокарты стоят более 100 тысяч долларов, мы в первую очередь критикуем NVIDIA, которая оказалась неспособна выпустить достаточное количество графических чипов. Далее идут майнеры, для которых видеокарта скорее инструмент, чем развлечение. Достаётся вездесущим перекупщикам и производителям видеокарт. На самом деле всё гораздо сложнее, ведь прежде чем продукт поступит в розницу он проходит через несколько рук.

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Это значит, что производители видеокарт, которых часто винят в излишней жадности, могут оказаться совсем не причём. Сегодня появилось очередное подтверждение этой информации. Как сообщается, новые графические чипы семейства Ampere оказались дорогими и горячими, а NVIDIA требует от производителей придерживаться определённых цен. В итоге это приводит к массе проблем, что может негативно сказаться на работе готовых продуктов.

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К примеру, сейчас производить GeForce RTX 3060 Ti стало просто невыгодно, ведь она на 100 долларов дешевле старшей версии RTX 3070, но сам графический чип ненамного дешевле, а дорогая система охлаждения съедает и без того несущественную разницу между ними. Из создавшейся ситуации есть три выхода: либо NVIDIA откажется от регуляции цен, либо придётся снизить количество выпускаемых RTX 3060 Ti за счет ухудшения системы охлаждения, либо просто перестать выпускать менее выгодные модели.