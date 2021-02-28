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Партнёры NVIDIA могут перестать выпускать GeForce RTX 3060 Ti, если им не разрешат поднять цены

Бунт на корабле! Хотя, всё правильно и логично.
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Когда мы с вами заглядываем в компьютерный магазин и видим, что видеокарты стоят более 100 тысяч долларов, мы в первую очередь критикуем NVIDIA, которая оказалась неспособна выпустить достаточное количество графических чипов. Далее идут майнеры, для которых видеокарта скорее инструмент, чем развлечение. Достаётся вездесущим перекупщикам и производителям видеокарт. На самом деле всё гораздо сложнее, ведь прежде чем продукт поступит в розницу он проходит через несколько рук. 

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Это значит, что производители видеокарт, которых часто винят в излишней жадности, могут оказаться совсем не причём. Сегодня появилось очередное подтверждение этой информации. Как сообщается, новые графические чипы семейства Ampere оказались дорогими и горячими, а NVIDIA требует от производителей придерживаться определённых цен. В итоге это приводит к массе проблем, что может негативно сказаться на работе готовых продуктов. 

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К примеру, сейчас производить GeForce RTX 3060 Ti стало просто невыгодно, ведь она на 100 долларов дешевле старшей версии RTX 3070, но сам графический чип ненамного дешевле, а дорогая система охлаждения съедает и без того несущественную разницу между ними. Из создавшейся ситуации есть три выхода: либо NVIDIA откажется от регуляции цен, либо придётся снизить количество выпускаемых RTX 3060 Ti за счет ухудшения системы охлаждения, либо просто перестать выпускать менее выгодные модели. 

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Партнёры NVIDIA могут перестать выпускать GeForce RTX 3060 Ti, если им не разрешат поднять цены
terenty79
21:15
как то пугаюсь вкидывать в монитор больше 15 тысяч, и морально только на такие суммы буду и впредь готов. а за эти деньги, точно уверен, эта 3060ti ни на вторичке, ни тем более у магазинов, на витрин...
Партнёры NVIDIA могут перестать выпускать GeForce RTX 3060 Ti, если им не разрешат поднять цены
Сергей Григорьев
21:15
Когда она у вас полетит - побежите по гарантии наверное в магазин. Сколько там на чеке за неё было оплачено? Столько и получите через 45 дней. Ну наверное это не страшно - всё равно не играете ))). Ин...
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wwr222
21:13
Вот в чем проблема:никто в ветке этого подтвердить не может...А верить на слово(хоть и с картинками) блогерам-себя не уважать.
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