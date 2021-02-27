Игровые видеокарты Intel могут получить 16 Гб GDDR6, большой GPU и скорость на уровне GeForce 3070
Рынок видеокарт испытывает сильное давление со стороны майнеров и перекупщиков. Проблема в том, что ни NVIDIA, ни AMD не имеют собственных производственных мощностей. Это вынуждает их размещать заказы на наиболее современных фабриках Samsung и TSMC. Ясно, что миру нужны не только видеокарты, но и процессоры, чипы для автомобилей, смартфонов и многое другое. В итоге получить достаточное для полного удовлетворения спроса количество продукции оказалось невозможно.
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Совсем иная ситуация у Intel. Компания владеет гигантскими мощностями, которые позволяют ей обеспечивать 80% рынка процессоров, включая серверные, высокопроизводительные, настольные и мобильные – для ноутбуков. И вот в этот самый момент ожидается появление игровых видеокарт Intel. Текущая информация относится к слухам, но масштаб утечки впечатляет, а значит данные могут оказаться правдивыми.
Наиболее интересной может оказаться DG2 Xe-HPG с 512 EU (4096 SP) (аналогичный Radeon RX 6800) построенная на базе 256-битной шины с 16 Гб видеопамяти GDDR6. Теоретически такая видеокарта может бросить вызов GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6800, но сведений о производительности пока нет.
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Выше представлены предполагаемые данные ещё нескольких моделей. Судя по всему, Intel решила охватить все игровые ниши, от высокопроизводительных до бюджетных, с мощностью аналогичной GeForce GTX 1030. Что любопытно, в данном случае Intel также отдаст свои графические чипы наоткуп TSMC, которая предложила новый 6-нм техпроцесс. Получается, что синие получат не только более продвинутые технологические нормы, но и памяти больше, чем на текущих видеокартах NVIDIA – 16 против 8. Кстати, некоторые аналитики полагают, что флагман Intel сможет потягаться даже с Radeon RX 6900 XT.
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